Incendies et protection des forêts

La loi Barnier de 2002 (Code Forestier L 131-13) a introduit une mesure importante pour la protection des forêts. Elle a établi une interdiction de 30 ans pour changer l'affectation des sols dans les zones forestières touchées par des incendies. Cette interdiction visait à :

Protéger les écosystèmes forestiers en permettant leur régénération.

Prévenir la spéculation foncière en interdisant la transformation de terrains brûlés en zones constructibles.

Dissuader les incendies criminels en réduisant l'intérêt économique de provoquer des feux.

En juillet 2023, cette interdiction de 30 ans a été remplacée par une obligation de débroussaillage. Ce changement a eu des conséquences significatives :

La nouvelle réglementation du Code Forestier a ouvert la voie à des changements d'affectation des sols dans les zones forestières, ce qui soulève des préoccupations concernant :

La protection des écosystèmes, qui peuvent être menacés par des projets de construction.

La spéculation foncière, qui pourrait augmenter dans les zones précédemment protégées.

La recrudescence des incendies criminels, car l'intérêt économique pour les terrains brûlés pourrait inciter à des actes malveillants.

La pétition de Marie-France Jacquey, du 12 septembre 2025, demandant le rétablissement de l’interdiction de 30 ans pour protéger nos forêts après incendies, a été classée sans suite par la commission le 3 avril 2026 :

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-3764

(Autre pétition, suite aux incendies : https://www.change.org/p/pas-de-fusils-sur-les-cendres )