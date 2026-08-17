Le Kazakhstan provoque des pluies artificielles

https://x.com/f_asselineau/status/2089059859375223074

𝗭𝗨𝗧 ! 𝗝𝗘 𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗖'𝗘𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗨 "𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗢𝗧𝗜𝗦𝗠𝗘"

L'AFP nous explique, vidéo de démonstration à l'appui ci-jointe, comment les autorités du Kazakhstan utilisent des avions pour disperser des produits chimiques dans le ciel, afin de provoquer artificiellement des pluies pour lutter contre la sécheresse.

Cette information, on ne peut plus officielle, soulève trois types de questions :

1️⃣ 𝗝𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗼𝘂 𝘃𝗼𝗻𝘁 𝗰𝗲𝘀 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼 ?

L'information de l'AFP confirme qu'il existe bel et bien des techniques d'ingénierie météorologique, voire climatique, efficaces.

Pourtant, les médias mainstream exercent une intimidation constante pour que le grand public ne s'interroge jamais sur ce sujet, sous peine de se faire rapidement taxer de "complotiste".

Tout esprit curieux, libre et logique est néanmoins fondé à penser que, si le Kazakhstan maîtrise la technique présentée par l'AFP, de bien plus grandes puissances technologiques et militaires ont de bonnes chances de maîtriser des techniques de climato-ingénierie bien plus fortes et sophistiquées, en utilisant radars et satellites par exemple. À commencer par les États-Unis.

C'est en tout cas la rumeur insistante qui circule en Iran, où l'on a constaté :

💥 1-que des missiles iraniens ont détruit, au 2e trimestre 2026, plusieurs installations radars🇺🇸 secrètes très puissantes, installées dans plusieurs pays de la région (Emirats🇦🇪 notamment).

🌧 2-que des pluies abondantes viennent de mettre un terme, depuis plusieurs semaines, à plusieurs années de sécheresse accablante et anormale en Iran.

▪️Faut-il y voir une relation de cause à effet, et la preuve que Washington livrait depuis plusieurs années une guerre climatique secrète contre Téhéran ?

Beaucoup le pensent,en Iran ou ailleurs.

▪️Ou bien n'est-ce qu'une simple coïncidence, et faut-il se récrier qu'il s'agit d'une "théorie du complot", comme nous l'assurent tous les médias mainstream pour lesquels il n'existe jamais de complot🇺🇸 ?

https://tf1info.fr/international/verif-le-retour-de-la-pluie-en-iran-est-il-lie-a-la-destruction-d-un-centre-de-modification-du-climat-aux-emirats-2439069.htm

2️⃣ 𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗻𝗲 𝗳𝗮𝗶𝘁-𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗞𝗮𝘇𝗮𝗸𝗵𝘀𝘁𝗮𝗻🇰🇿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗲𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘁𝘀 ?

On aimerait que le gouvernement explique pourquoi la solution🇰🇿 n'est pas mise en œuvre en France.

C'est une question d'autant plus légitime qu'un «𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲» 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗞𝗮𝘇𝗮𝗸𝗵𝘀𝘁𝗮𝗻 a été signé le 11 juin 2008, notamment pour développer «une coopération bilatérale approfondie dans les domaines énergétique et technologique».

Mieux encore,Macron a reçu le Président🇰🇿 Tokaïev à l'Élysée le 5 novembre 2024, pour signer un nouveau document dans lequel «les deux présidents ont exprimé leur ferme engagement à lutter contre le changement climatique», en soulignant que «la🇫🇷 et le 🇰🇿 poursuivent l’ambition commune de développer des 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲𝘀 [...] 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗹’𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲» !

https://elysee.fr/emmanuel-macron/2024/11/05/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-francaise-et-du-president-de-la-republique-du-kazakhstan-sur-le-renforcement-du-partenariat-strategique-entre-la-france-et-le-kazakhstan

La sécheresse et les feux de forêts de 2025 et de 2026 étaient quand même les moments ou jamais de donner de la consistance à ce «partenariat stratégique» !

En faisant appel au Kazakhstan pour sauver vies et maisons dans le sud-ouest de la France.

Peut-être la technonologie🇰🇿 s'appliquait elle mal à nos conditions météorologiques. Mais a-t-on au moins demandé au Kazakhstan de nous aider ?

3️⃣ 𝗘𝘀𝘁-𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗮𝘂-𝗱𝗲𝘀𝘀𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗱'𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲 ?

C'est la question qui fâche. Mais la rumeur sur les origines de la sécheresse en Iran invite à se la poser pour la France. Quitte à être bien sûr traité de "complotiste".

Citation Agence France-Presse @afpfr

15 août

✈️ Au Kazakhstan, pour lutter contre la sécheresse, des avions spécialement équipés dispersent des produits chimiques réactifs à base de sel sous des nuages afin de provoquer des précipitations artificielles ⤵️