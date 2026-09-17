L’aveu de Bruxelles : les éoliennes polluent dangereusement

Les études sont formelles : les émissions microplastiques des éoliennes sont dangereuses pour la faune et pour l’homme.

Etienne Lombard 17 septembre 2026 Articles, Environnement

L’affaire n’a pas (encore) fait les grands titres, mais la révélation est pourtant d’importance. Pour la première fois, la Commission européenne a admis que les éoliennes, supposées propres (contrairement aux centrales à charbon et aux énergies fossiles), sont en réalité polluantes elles aussi.

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Le 5 juin dernier, l’eurodéputé autrichien (FPÖ) Gerald Hauser a adressé une question écrite à la Commission européenne. Il a rappelé en préambule que cette dernière avait adopté dès 2021 « un plan d'action pour atteindre un objectif de pollution zéro d'ici 2050 », puis en 2025, un « règlement (UE) 2025/2365 sur la réduction de la pollution par les microplastiques ».

Ces initiatives étaient justifiées par le fait que « les microplastiques sont nocifs pour l'environnement et la santé humaine ». Or, a-t-il expliqué, « lorsque les grandes éoliennes se déplacent à des vitesses de rotor élevées de plus de 300 km/h, la pluie, le vent, la grêle et le sable aéroporté du Sahara ont un effet de papier de verre ». Une érosion régulière qui diffuse ainsi des particules dans la nature, de façon incontrôlable.

Le député autrichien a évoqué ensuite les résultats d’une étude norvégienne intitulée « Érosion du bord d’attaque et pollution provenant des pales d’éoliennes », réalisée par les scientifiques Asbjørn Solberg, Bård-Einar Rimereit et Jan Erik Weinbach. Les tests qu’ils ont effectués ont conclu qu’une éolienne peut perdre jusqu’à 62 kg de microplastique par an.

Or, sachant qu’il y a aujourd’hui 350 000 à 400 000 éoliennes en service dans le monde, cela voudrait dire que se diffusent chaque année dans l’environnement entre 21 700 et 24 800 tonnes de polluants plastiques, reconnus néfastes autant pour les milieux naturels que pour les êtres vivants, humains compris.

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