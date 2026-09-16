Pays-Bas : "ajustements" des températures

https://x.com/Electroversenet/status/2100238279341990000

En 2016, l’Institut météorologique des Pays-Bas a « ajusté » les températures à De Bilt, la principale station climatique du pays.

Les maxima quotidiens de 1901 à 1950 ont été abaissés de jusqu’à 1,9 °C, ce qui a retiré 16 des 23 vagues de chaleur du registre.

Les données modifiées ont ensuite été utilisées pour affirmer que les vagues de chaleur modernes étaient sans précédent.

Quatre chercheurs ont contesté ces modifications, mais l’institut a rejeté la critique, si bien que l’analyse a été soumise à une évaluation par les pairs. En 2021, elle a été publiée, démontrant de manière concluante que la méthode de l’institut effaçait systématiquement les extrêmes de chaleur historiques.

Aujourd’hui, l’Institut météorologique a discrètement modifié son approche, et par conséquent, sept vagues de chaleur effacées ont été rétablies, y compris l’été extrême de 1947.

Une fois de plus, nous avons une agence gouvernementale prise en flagrant délit de réécriture de l’histoire climatique. L’Institut météorologique des Pays-Bas a effacé des vagues de chaleur du passé, a ignoré les critiques, et n’a rétabli la vérité qu’une fois que les preuves sont devenues impossibles à ignorer.

Des politiques ont été bâties sur ce registre manipulé. Les agriculteurs néerlandais ont perdu leur gagne-pain. L’industrie et l’économie plus largement ont payé le prix. Mais la reddition de comptes arrive.