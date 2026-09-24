Thomas Massy : des lois secrètes

L'extension de l'emprise de l'État m'inquiète. Il y a ces caméras de surveillance « Flock ». D'ailleurs, je pense qu'elles ne sont que temporaires, car on peut les neutraliser avec une scie sabre, non ? Ou simplement en donnant un petit coup de volant. Cela dit, veillez à avoir une franchise d'assurance basse ; un tel choc pourrait rayer votre pare-chocs. Je pense qu'on finira par voir apparaître des drones. C'est une technologie rudimentaire : on installe un dispositif sur un poteau pour surveiller quelque chose. À terme, il y aura des drones capables de décoller et d'atterrir de manière autonome. Savez-vous qu'il existe actuellement des lois secrètes qui vous régissent ? C'est à ce genre de signe qu'on reconnaît qu'un empire n'est pas légitime. J'ai eu accès à des zones sécurisées (SCIF) ; je suis donc autorisé à consulter ces informations pendant encore cinq mois. En temps normal, ils ne vous les montreraient pas. Mais j'ai le droit de prendre connaissance de n'importe quel secret d'État classé « très secret » au sein du gouvernement américain. C'est ainsi que fonctionnent les lanceurs d'alerte. Quatre lanceurs d'alerte, issus du FBI et du Secret Service, sont venus me voir. C'est grâce à eux que je suis au courant de ce qui s'est passé le 6 janvier, par exemple. Je peux tout savoir. Mais le plus difficile, c'est d'obtenir l'information. C'est ce qu'a découvert le sénateur démocrate Ron Wyden, qui siège à la commission du renseignement du Sénat. Il a découvert qu'il existe une interprétation secrète de la loi FISA — dont vous ignorez tout — utilisée pour vous espionner. Il a consigné cela par écrit et a placé le document dans la zone sécurisée (SCIF) pour que je puisse aller le consulter. C'est grave. L'une des choses que je vais préconiser, c'est d'essayer d'exister en dehors du système autant que possible. Mais ils anticipent cela. C'est précisément l'objectif des monnaies numériques. C'est aussi le but des dispositifs de vérification de l'âge sur Internet. Ils ne se soucient pas vraiment de vos enfants. S'ils s'en souciaient, ils auraient arrêté les complices d'Epstein. Ce qui les intéresse, c'est de savoir quel être de chair et d'os se cache derrière tel nom de compte ; ainsi, le jour où ils devront frapper à votre porte parce que vous aurez tenu des propos gênants pour le gouvernement, ils connaîtront votre adresse et tout le reste. C'est comme ces cartes d'identité « Real ID » que nous avons. J'ai résisté à cette mesure aussi longtemps que j'ai pu. Finalement, notre gouverneur a fini par céder. Mais je n'ai toujours pas de « Real ID ». On peut encore voyager avec son passeport sur les vols intérieurs. Je ne compte donc pas me procurer cette carte. Mais il deviendra de plus en plus difficile d'exister en dehors du système. Dans la mesure du possible, vous devriez vous procurer votre nourriture et gérer vos finances en dehors du système. J'ai vu que Joel avait installé tout un tas de panneaux solaires par ici. Produisez vous-même autant d'énergie que possible, en dehors du système. Si vous pouvez communiquer en dehors du système, faites-le. Et si vous pouvez assurer l'éducation en dehors du système, faites-le aussi. Car je crains — du moins en ce qui concerne le Congrès — qu'il ne soit pas possible de s'en sortir par la voie électorale. Désolé d'être aussi pessimiste.