Jeffrey Sachs : un discours odieux à L'ONU

J'ai frémi à l'époque, et je frémis encore aujourd'hui, à l'idée qu'un président des États-Unis puisse se tenir à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et s'adresser aux dirigeants du monde en évoquant l'anéantissement d'autres pays et leur envoi en enfer. C'était effroyable, inédit, absolument répugnant et déshonorant pour les États-Unis. Mais c'était aussi, selon moi, le signe de l'effondrement de l'ordre constitutionnel américain.

Trump a déclaré en substance — tel un fou, ce qu'il est sans doute — que lui seul déciderait de la survie de l'Iran. Il a affirmé qu'il avait un choix crucial à faire. Peut-être que l'Iran deviendrait un grand pays. Peut-être que l'Iran serait anéanti. Peut-être que Trump l'enverrait en enfer. Non seulement ses propos étaient d'une vulgarité telle que je n'aurais jamais imaginé, de mon vivant, qu'un président des États-Unis — ou quiconque s'exprimant à la tribune de l'ONU — puisse tenir un tel discours, mais ils étaient aussi odieux et violaient totalement toutes les normes religieuses, morales, éthiques et juridiques en vigueur dans le monde. C'était aussi le reflet de l'effondrement flagrant de notre Constitution. Existe-t-il un système politique où un seul homme décide du sort d'une autre civilisation ? Est-ce ainsi que fonctionne le système américain ? La réponse est évidemment non. Les Pères fondateurs, qui s'étaient rebellés contre un roi George III devenu fou, ont été très explicites dans la Déclaration d'indépendance — dont nous célébrons cette année le 250e anniversaire de la proclamation.

Nous marquons donc ce 250e anniversaire, une célébration qui, selon Trump, porte sur notre liberté. Or, c'est précisément parce que le roi George avait outrepassé ses droits et s'était arrogé le pouvoir de placer l'armée au-dessus de l'autorité civile que la rupture a eu lieu. Lorsque les Pères fondateurs ont rédigé la Constitution américaine, ils ont confié le pouvoir de déclarer la guerre non pas au commandant en chef, mais — de manière exclusive et sans possibilité de choix ou de délégation, indépendamment de toute volonté ou préférence — au Congrès des États-Unis. Pourtant, Trump a déclaré hier qu'il se moquait de l'opinion publique et du résultat d'un vote ; il a affirmé que cette idée ne lui traversait même pas l'esprit. Plus tôt cette année, lorsqu'on lui a demandé s'il existait des limites à son pouvoir, il a pris le temps de réfléchir. Il a dit : « Oui, ma moralité, mais c'est ma volonté. C'est ce que je veux faire. » À part cela, non, il n'y a pas d'autres limites. Qu'a fait notre Congrès à cette occasion ? Je peux vous dire — et nous le savons — que le parti majoritaire dans les deux chambres est tout simplement resté silencieux. C'est une violation de leur serment sacré, qui consiste à défendre la Constitution. Hier, Trump a déclaré qu'il allait devoir faire face à un choix difficile : celui d'anéantir — soit dit en passant — l'une des civilisations les plus anciennes au monde, vieille de 5 000 ans, vingt fois plus ancienne que les États-Unis d'Amérique. Et qu'a dit le président de la Chambre des représentants ? Eh bien, il n'a rien dit, évidemment. Qu'a dit le chef de la majorité au Sénat ? Il n'a rien dit, bien entendu. Qu'a dit l'ensemble du parti du président des États-Unis ? Les membres du Congrès ? Ils n'ont rien dit, bien sûr. C'est pire que sous l'Empire romain. À l'époque, le Sénat faisait tout de même entendre sa voix. Notre Sénat, lui, ne dit rien. Juge, nous sommes tellement brisés que non seulement nous avons un fou au pouvoir, mais il n'y a plus aucun respect pour notre ordre constitutionnel. Le président peut tenir des propos — comme ceux qu'il a tenus hier — sans précédent dans l'enceinte de l'Assemblée générale, devant les dirigeants du monde entier, en s'exprimant comme le pire tyran ou gangster imaginable, sans que cela suscite le moindre murmure de la part du Parti républicain, qui contrôle la Chambre et le Sénat. Vous savez, je ne suis pas partisan. Un président démocrate qui oserait se montrer aussi totalement fou et dérangé que ce président trouverait probablement, lui aussi, de la servilité au sein de son parti. Je ne cherche donc pas à marquer des points politiquement. Je souligne l'effondrement de notre ordre constitutionnel. En sommes-nous arrivés au point où un seul homme — que je considère pour ma part comme totalement incompétent et sociopathe, un homme qui ne ressent ni réflexion ni remords lorsque des gens sont tués sur ses ordres, comme lorsque 150 écolières sont assassinées alors qu'il connaît la vérité... Il se contente de dire : « Ouais, ce sont probablement les Iraniens qui ont fait ça. On verra bien. » Non, il n'y a plus aucun contrôle dans notre système de gouvernement. Alors, pour répondre à votre question sur ce que je ressens... Je frémis en repensant aux dernières 24 heures, et notamment à ce qu'a dit le président. Cela m'a donné la chair de poule. J'étais assis dans l'hémicycle, à écouter ce délire. Je veux dire, c'était une folie véritablement psychopathique ; s'exprimer ainsi, avec une vulgarité inimaginable... Mais depuis, je frémis aussi devant l'absence de réaction de la part des dirigeants — le chef de la majorité au Sénat, le président de la Chambre, les juges de la Cour suprême, ou quiconque pour dire : « Non, dans notre système de gouvernement, ce n'est pas une seule personne qui décide du sort d'une autre civilisation. » Nous sommes un pays fondé, avant tout, sur la représentation, et le peuple américain est atterré par la situation. Il s'y oppose massivement. Il ne soutient pas cette guerre menée par Netanyahu et Trump — une guerre à deux, faite de meurtres, de destructions et d'assassinats de dirigeants d'un autre pays. Ils ne s'y opposent pas. Pourtant, l'ordre constitutionnel établit que nous avons un régime représentatif et que nos représentants ont prêté serment : eux seuls ont le pouvoir de déclarer la guerre. Alors, où sont-ils pour dire : « Non, vous n'avez pas le moindre centime à dépenser pour cela » ?

Nous contrôlons le pouvoir budgétaire, ces dizaines ou centaines de milliards de dollars issus des revenus des Américains que Trump a gaspillés dans cette guerre flagrante, née d'un simple caprice. Où est le Congrès pour dire : « Vous n'avez absolument aucune autorité pour engager ces dépenses, car nous sommes les seuls à pouvoir décider des dépenses et à pouvoir déclarer la guerre » ? Voilà la triste réalité. Il ne s'agissait pas seulement de ces propos effroyables. C'était ma première réaction. Mais ensuite, je me suis dit : où en sommes-nous arrivés lorsqu'une seule personne peut tenir de tels propos sans être véritablement contestée au sein du système de gouvernement américain ?