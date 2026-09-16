Vaccins, injections, effets secondaires

Je suivais de manière informelle le taux de fausses couches dans mon cabinet privé. En novembre 2021, la personne chargée de la facturation m'a signalé que nous avions enregistré huit fausses couches ce mois-là, alors que nous avions pris en charge 20 nouvelles patientes enceintes. Enregistrer huit pertes en un mois au sein d'un cabinet de petite taille était très préoccupant. C'est alors que j'ai entrepris une analyse approfondie de mes données ; je les ai finalement transmises au Dr Jessica Rose, qui les a publiées sur sa page Substack en novembre 2022. Or, ce que je lui avais communiqué montrait que mon taux de fausses couches en 2020 — l'année du COVID, sans vaccination — était normal, avec une moyenne mensuelle de 4 %. C'est cette année-là que nous avons enregistré le plus grand nombre de grossesses au premier trimestre et de nouvelles patientes enceintes, ainsi que le plus grand nombre d'accouchements à l'automne. À ce jour, nous n'avons jamais retrouvé de tels chiffres. Au final, 65 % de nos patientes enceintes se sont fait vacciner, dont 80 % avec le vaccin Pfizer. Mon taux de fausses couches a doublé en 2021 pour atteindre une moyenne mensuelle de 8 %. Puis, en 2022, il a de nouveau doublé pour se situer entre 15 % et 16 %. Au début de l'année 2023, ce taux a atteint 30 %. Je n'avais jamais vu de tels chiffres au cours de mes années d'exercice, débuté en 1998. Par ailleurs, parmi les conséquences observées, on a noté une augmentation d'autres problèmes liés à la grossesse, notamment les troubles hypertensifs tels que la prééclampsie, susceptibles d'entraîner un accouchement prématuré. Les hémorragies du post-partum étaient excessives, et j'ai dû pratiquer de nombreuses transfusions sanguines, bien plus qu'avant 2021.