🇫🇷 𝗟'𝗔𝗩𝗘𝗨 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗖𝗢𝗥𝗡𝗨 - François Asselineau

https://x.com/f_asselineau/status/2099992669984293193

🇫🇷 𝗟'𝗔𝗩𝗘𝗨 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗖𝗢𝗥𝗡𝗨

Contraint par une équation budgétaire insoluble et un risque de faillite de l’État, Lecornu vient d'annoncer qu'il va 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡🇪🇺 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗔𝗜𝗦𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗗𝗚𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗹'𝗨𝗘 !

⚠️ Cette annonce est une volte-face sans précédent et un formidable aveu.

https://lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/exclusif-budget-2027-lecornu-veut-stabiliser-les-depenses-de-letat-a-leur-niveau-de-2026-2251653

Car depuis bientôt 20 ans que j'ai créé l'UPR, la question de notre contribution brute et de notre contribution nette à l'UE, a toujours été :

-évacuée du débat public

-tournée en dérision par les ignorants ou les journalistes à la botte

-et même niée purement et simplement.

Il y a encore 3 mois, la propagande nous expliquait que le Frexit serait délirant car cela nous priverait des subventions «européennes» censées combler la France de leurs bienfaits.

En demandant la baisse des cotisations nationales à l'UE, Lecornu détruit tout ce mythe.

Il reconnaît implicitement que ce que l'on appelle «subventions européennes» est une dénomination trompeuse. Il ne s'agit que d'une péréquation de subventions nationales, où la France est lourdement perdante, comme tous les autres pays contributeurs nets.

Lecornu reconnaît aussi implicitement que la France n'a plus les moyens de verser à fonds perdus des milliards d'euros à d'autres pays, et notamment à la Pologne qui rattrape et va bientôt dépasser le niveau de vie de la France.

En demandant la baisse des cotisations nationales à l'UE, Lecornu fait soudain volte-face et rallie le camp des "pays frugaux", c'est-à-dire des pays contributeurs nets -tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas- qui en ont assez d'être ponctionnés financièrement pour les nouveaux entrants.

Lecornu aurait-il visionné ma récente vidéo sur la Pologne, qui refuse d'entrer dans l'euro alors qu'elle est très largement bénéficiaire nette des subventions🇪🇺 ?

https://youtu.be/93qu3NpEj5Q?si=ITM20J0QhSlbihna

Vidéo dans laquelle je dénonce justement la position loufoque de la France, seul pays contributeur net dont les dirigeants réclamaient une augmentation du budget🇪🇺, c'est-à-dire une augmentation de sa ponction financière en faveur des tiers !

En demandant la baisse des cotisations nationales à l'UE, Lecornu reconnaît aussi à quel point les dizaines de milliards d'euros qui circulent à la Commission🇪🇺 font l'objet de gabegies et de détournements massifs.

Il reconnaît par la même occasion que voir tous ces milliards jetés par les fenêtres au nom de l'idéologie européiste est devenu absolument intolérable pour la société française de 2027. Car la France est au bord de la ruine et en est réduite à tailler dans le vif de budgets fondamentaux pour notre bien-être collectif et nos services publics.

CONCLUSION

Lecornu, dont la demande témoigne d'un gouvernement budgétairement aux abois, ne va rien obtenir du tout de la Commission🇪🇺, si ce n'est que les paroles lénifiantes habituelles promettant une meilleure utilisation des fonds versés.

Car le montant des contributions nationales au budget de l'UE a été fixé il y a belle lurette, pour les 7 ans courant de 2021 à 2027. Il est impossible de les modifier sans obtenir l'autorisation de tous les autres états membres pour cela. Ce que tous les pays bénéficiaires nets refuseront évidemment sur-le-champ.

Tout au plus la Commission🇪🇺 acceptera-t-elle d'intégrer cette demande dans les réflexions en cours sur le Cadre Financier Pluriannuel 2028-2034.

https://youtu.be/wEdUdxc8ors?si=MJEDiaL-3jDLT4gm

En demandant un rabais de notre contribution nationale, Lecornu ne fait au fond que du Le Pen, qui propose de rabaisser notre contribution nette à 5 milliards d'euros. Il ne s'agit bien sûr que de demi-mesures.

Le vrai problème est que la France n'a pas à verser le moindre euro à une structure qui la détruit de fond en comble.

Réjouissons-nous quand même de la déclaration de Lecornu.

Elle montre que 𝗟'𝗨𝗣𝗥 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗗𝗘𝗘𝗦.