Après les émeutes ...

https://x.com/camille_moscow/status/2111740219741331638

Le cortège principal (110 000 selon la préfecture) est passé « sans incident majeur ». En marge, des groupes d’ultragauche (500 à plus de 1 000 individus) ont méthodiquement pillé, brûlé et dévasté des rues entières autour de République, Sébastopol, Madeleine et Faubourg-Saint-Honoré.

Le maire Emmanuel Grégoire (PS) parle lui-même d’un bilan d’« ampleur immense » et de « rues entières méthodiquement ravagées ». Il se dit « très en colère ».

Chiffres Paris (préfecture / parquet) :

– 855 interpellations (record) / 720 selon le parquet, dont 517 gardes à vue (346 majeurs + 171 mineurs)

– 13 policiers et gendarmes + 2 pompiers blessés

– 1 manifestant mort d’un arrêt cardiorespiratoire (sans lien avec les forces de l’ordre)

Nationalement : 550 000 participants (Intérieur) à 800 000 (organisateurs),

1 200 interpellations,

150 policiers/gendarmes blessés,

plus de 1 500 incendies sur la voie publique,

~60 bâtiments touchés par le feu,

615 commerces pillés ou vandalisés (TF1).

Lecornu a dit que le bilan financier « sera lourd » et « partout dans le pays ». Alexandre Bompard (Fédération du commerce et de la distribution) a évoqué de « lourdes conséquences économiques et financières ». (vidéo Média Brut)