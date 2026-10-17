À Marseille, les futurs cancérologues apprennent à relier pollution et cancer

France-Soir Publié le 16 octobre 2026 - 12:40

Pour la première fois, une trentaine d'internes en oncologie de l'université d'Aix-Marseille ont suivi une formation obligatoire consacrée aux causes environnementales des cancers. Pesticides, pollution de l'air, expositions professionnelles : cette initiative veut replacer la prévention au cœur d'une médecine largement tournée vers les traitements.

D'après un reportage de Reporterre, cette demi-journée de formation constitue une première en France, à la connaissance de ses organisateurs. À l'origine du projet, Pierre Souvet, cardiologue et cofondateur de l'association Santé Environnement France, a convaincu la faculté de médecine d'Aix-Marseille d'intégrer les risques environnementaux dans l'enseignement des futurs spécialistes du cancer.

Anthony Goncalves, responsable du département d'oncologie de l'université, explique que la formation médicale privilégie historiquement les traitements et laisse peu de place à la recherche des causes. Les médecins apprennent à combattre les cancers déjà déclarés, mais beaucoup moins à identifier les expositions qui favorisent leur apparition. Car les campagnes de prévention insistent principalement sur les comportements individuels : tabac, alcool, alimentation ou activité physique. Des facteurs essentiels, mais insuffisants pour expliquer tous les cancers. L'hématologue Pierre Sujobert rappelle notamment que les enfants peuvent développer des cancers sans avoir été exposés aux principaux risques comportementaux des adultes.

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