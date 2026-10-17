Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Les risques de l’IA

17 Octobre 2026, 17:07pm

Les risques de l’IA

Les risques de l’IA

Thierry Meyssan -  Réseau Voltaire | Paris (France) | 13 octobre 2026

 

L’Intelligence artificielle fait très vite ce qui nous demande beaucoup de temps. Son impact est celui de la robotisation des processus intellectuels. Alors que les ordinateurs ont bouleversé le monde du travail pour les cols bleus, l’IA le bouleversera pour celui des cols blancs. Dès à présent, nous assistons à une série de désastres, non pas à cause des IA, mais à cause de ceux qui les manipulent. Nous devons, non pas vérifier la qualité de nos IA, mais l’intelligence de ceux qui leur font confiance.

Nos médias sont hantés par un débat sur la valeur et les dangers des Intelligences Artificielles (IA). Cependant, sous l’influence de l’écrivain de science-fiction Eliezer Yudkowsky, devenu guru de la Silicon Valey, ils se focalisent sur une approche mythique, celle de la machine qui prendrait l’ascendant sur l’homme et le détruirait. Ce n’est qu’une reprise des thèmes du golem ou de Frankenstein. Or, une intelligence artificielle ne pouvant pas créer, mais seulement reproduire à très grande vitesse, ce danger est hors de propos.

Le danger que nous rencontrons dès à présent est de nous laisser fasciner par la machine. De nombreuses personnes entretiennent des rapports affectifs avec des chatbots. Elles leur disent ce qu’elles veulent entendre et les encouragent dans leurs défauts. C’est un problème déjà bien connu des psychologues.

L’usage des IA par les états- majors a débuté dans les années 90, lors de la guerre du Golfe, pour résoudre des problèmes logistiques en traitant un grand nombre de facteurs à la fois. Petit à petit, on a doté de très nombreuses armes d’IA. Les problèmes ne sont survenus que lorsqu’on s’est appuyée sur l’IA pour prendre des décisions en temps réel, c’est-à-dire depuis 2024.

La suite :

 

https://www.voltairenet.org/article225032.html

 

Vous aimerez aussi :
Palantir : 125 organisations et syndicats issus de 30 pays européens appellent les États à évincer la société américaine
Palantir : 125 organisations et syndicats issus de 30 pays européens appellent les États à évincer la société américaine
La Chine refuse de freiner l'IA
La Chine refuse de freiner l'IA
Le complot visant à criminaliser l'IA open source et à offrir aux géants de la tech un cartel de l'IA protégé par le gouvernement
Le complot visant à criminaliser l'IA open source et à offrir aux géants de la tech un cartel de l'IA protégé par le gouvernement
Coxon, lanceur d'alerte de l'IA ?
Coxon, lanceur d'alerte de l'IA ?
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso