Les risques de l’IA

Thierry Meyssan - Réseau Voltaire | Paris (France) | 13 octobre 2026

L’Intelligence artificielle fait très vite ce qui nous demande beaucoup de temps. Son impact est celui de la robotisation des processus intellectuels. Alors que les ordinateurs ont bouleversé le monde du travail pour les cols bleus, l’IA le bouleversera pour celui des cols blancs. Dès à présent, nous assistons à une série de désastres, non pas à cause des IA, mais à cause de ceux qui les manipulent. Nous devons, non pas vérifier la qualité de nos IA, mais l’intelligence de ceux qui leur font confiance.

Nos médias sont hantés par un débat sur la valeur et les dangers des Intelligences Artificielles (IA). Cependant, sous l’influence de l’écrivain de science-fiction Eliezer Yudkowsky, devenu guru de la Silicon Valey, ils se focalisent sur une approche mythique, celle de la machine qui prendrait l’ascendant sur l’homme et le détruirait. Ce n’est qu’une reprise des thèmes du golem ou de Frankenstein. Or, une intelligence artificielle ne pouvant pas créer, mais seulement reproduire à très grande vitesse, ce danger est hors de propos.

Le danger que nous rencontrons dès à présent est de nous laisser fasciner par la machine. De nombreuses personnes entretiennent des rapports affectifs avec des chatbots. Elles leur disent ce qu’elles veulent entendre et les encouragent dans leurs défauts. C’est un problème déjà bien connu des psychologues.

L’usage des IA par les états- majors a débuté dans les années 90, lors de la guerre du Golfe, pour résoudre des problèmes logistiques en traitant un grand nombre de facteurs à la fois. Petit à petit, on a doté de très nombreuses armes d’IA. Les problèmes ne sont survenus que lorsqu’on s’est appuyée sur l’IA pour prendre des décisions en temps réel, c’est-à-dire depuis 2024.

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