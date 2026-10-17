Bien-être animal et hiérarchies des souffrances à Gaza

Asma al-Assad – Le 15 octobre 2026 – mondialisation.ca

Le 14 novembre 2025, les médias allemands ont écrit que quatre ânes, sortis de Gaza par l’organisation israélienne Starting Over Sanctuary, avaient été « sauvés », avant d’être transférés dans un zoo à Oppenheim. On a donné des noms allemands à ces animaux et on a déclaré qu’ils avaient « laissé derrière eux la faim et la misère, les coups et les épreuves ».

Les médias ne faisaient aucune mention, aucune, des enfants de Gaza privés d’évacuation, ni du génocide israélien, ni des attaques incessantes subies par les Palestiniens, après le soi-disant « cessez-le-feu » d’octobre 2025. Le contraste choquant entre la visibilité et la mobilité accordées à la souffrance animale et l’effacement acharné de la vie humaine palestinienne est au cœur de ce « théâtre de la bienveillance ».

Cet article décrit ce théâtre de la bienveillance comme la manifestation d’une préoccupation humanitaire façonnée par une hiérarchie racialisée de la « griefabilité (*) », dans laquelle certaines vies sont considérées comme dignes de tous les efforts tandis que d’autres sont vues comme politiquement suspectes.

Il démontre que : premièrement, le sauvetage des animaux à Gaza s’inscrit dans une politique coloniale de la bienveillance qui privilégie l’innocence apolitique attribuée aux animaux, rendant ainsi les Palestiniens moins dignes de compassion.

Deuxièmement, les interventions en faveur du bien-être animal ont un lien concret avec la destruction des infrastructures de survie palestiniennes, en particulier lorsque des animaux essentiels à la survie quotidienne sont évacués sous prétexte de protection.

Il apparaît donc que les systèmes humanitaires canalisent la compassion vers des souffrances dont ils cachent les causes et les responsables, transformant ainsi la bienveillance en un outil de dépossession.

La politique de la bienveillance

Les systèmes humanitaires ne répondent pas de la même manière à toutes les souffrances. Ils s’articulent autour de critères particuliers qui privilégient la victime innocente, le corps passif et les vies qui ne remettent pas en cause les rapports de force existants.

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