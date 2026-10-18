Le Pr Bhakdi : plandémie Covid

https://x.com/Fa21519230/status/2111799693495640152

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi : « 23 ans après, je me retrouve à nouveau parmi des parlementaires régionaux… La pandémie de corona a été conçue et inventée des années avant 2020. Le processus et les mesures ont été planifiés. Le point culminant a été l’approbation des vaccins à base de gènes. Le vaccin de BioNTech n’a jamais été testé pour une efficacité et une sécurité réelles.

Les données présentées aux régulateurs ont été fabriquées. Les propres procès-verbaux de l’Institut Robert Koch du 27 avril 2020 prouvent que l’expérience massive sur les humains a été planifiée dès le départ. L’autorisation d’urgence a été manipulée pour permettre l’injection de substances toxiques documentées chez des personnes en bonne santé. Cela n’est pas autorisé.

C’est un crime capital. Bill Gates était aux côtés de Merkel et a annoncé que « nous protégerions 7 milliards de personnes par la vaccination », contre le spectre auto-créé. Quel était l’objectif réel ? Le pouvoir et l’argent infini coulant dans les poches des maîtres. L’ARNm doit être enveloppé dans des nanoparticules lipidiques artificielles. Il y a deux ans, il a été officiellement découvert que celles-ci provoquent un feu d’artifice d’inflammation, du style empoisonnement sanguin, partout où les paquets atterrissent.

Elles franchissent les barrières hémato-encéphalique et placentaire. Encéphalite, arythmie cardiaque, dommages hépatiques, pulmonaires, rénaux et cardiaques, avant même que l’ARNm n’atteigne les cellules. Puis la fraude : En octobre 2020, le processus de fabrication a été discrètement changé de la version propre et testée vers un processus de plasmides bon marché et négligé.

Des mini-chromosomas bactériens modifiés génétiquement (plasmides) ont été utilisés. Ils ne peuvent pas être éliminés complètement. Des résidus ont été trouvés dans de multiples lots et laboratoires. Faits scientifiques désormais établis :

1 Ces fragments d’ADN bactérien peuvent s’intégrer dans les chromosomes humains et induire un cancer.

2 Ils lancent du sable dans toute la machinerie génomique.

3 Le gène étranger reste dans le corps à long terme, les vaccinés sont modifiés génétiquement pour longtemps.

4 Les injections déclenchent une auto-attaque et une auto- destruction dans chaque organe.

5 Elles traversent le placenta vers l’enfant dans l’utérus.

Aucun vaccin à ARNm sur le marché n’a jamais été testé cliniquement de manière adéquate. L’exigence indispensable pour l’approbation n’existe tout simplement pas. La semaine dernière est arrivée la réponse des plus hauts niveaux de renseignement des États-Unis : Le virus et le vaccin ont été développés dans des laboratoires d’armes biologiques en Chine et aux États-Unis. Les principaux auteurs et complices sont connus par leur nom. Nous avons tous été victimes du premier assaut monstrueux d’arme biologique contre l’humanité. L’heure du changement est arrivée »...