Cinquante juristes réclament la fin de l’élevage intensif au nom de la loi

A.M Publié le 08 octobre 2026 - 10:05

Le 4 octobre, une cinquantaine de juristes ont appelé à mettre fin à l’élevage intensif en France. Leur argument repose sur une loi vieille de 50 ans, qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et impose le respect de leurs besoins biologiques. Pourtant, plus de 80 % des animaux abattus chaque année proviendraient d’élevages intensifs.

Dans une tribune publiée par Reporterre, les signataires dénoncent une contradiction entre les obligations légales de protection animale et les pratiques courantes de l'élevage industriel. Ils rappellent que la loi du 10 juillet 1976 impose aux propriétaires d'animaux de leur garantir des conditions de vie compatibles avec les besoins de leur espèce. Cinquante ans plus tard, ils estiment que cette obligation reste largement inappliquée.

Les juristes s'appuient sur l'article L. 214-1 du Code rural, qui reconnaît explicitement la sensibilité animale. Ils invoquent également l'article L. 214-3, qui interdit les mauvais traitements. À leurs yeux, les conditions ordinaires de l'élevage intensif entrent en contradiction avec ces principes fondamentaux.

La tribune avance que, sur les quelque 940 millions d'animaux abattus chaque année en France, plus de 80 % sont issus de systèmes intensifs. Les signataires mettent notamment en cause les fortes densités d'élevage, l'enfermement en cage, les mutilations et la séparation précoce des petits de leur mère. Ces pratiques limitent la possibilité pour les animaux de se déplacer, de se reposer convenablement ou d'exprimer leurs comportements naturels.

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