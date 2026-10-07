S'attaquer aux traînées de condensation pourrait retarder de 10 ans le réchauffement climatique dont l’aviation est responsable

Préambule de Ciel voilé à l’article de l’ONG Transport et Environnement

De longue date, Olivier Boucher, spécialiste des nuages pour le GIEC, est l’expert attitré des médias français, mainstream ou non, pour dénoncer la « théorie complotiste des chemtrails », comme le rappelle YouTube sous chaque vidéo sur le sujet, (YouTube appartient à Google).

https://fr.linkedin.com/in/olivier-boucher-7423a928a

Le même Google qui en août 2023 publiait une vidéo sur les « traînées de condensation » : vendre un logiciel aux compagnies aériennes pour éviter les contrails : https://www.youtube.com/watch?v=xBkK7olwjx0

Olivier Boucher, co-fondateur de la start-up Klima Consulting à Paris, a publié en mai 2026 un rapport de 70 pages sur la manière d’éviter les traînées de condensation de l’aviation.

La Commission Européenne continue à financer des projets de recherche (SESAR programme : Digital European Sky) ( Aviation green deal) dont le projet Ciconia ( presque 9 millions d’euros dont 5 payés par l’UE) qui se terminera fin octobre 2026.

https://www.sesarju.eu/projects/CICONIA

https://cordis.europa.eu/project/id/101114613

Wikipédia : « La contribution du secteur aérien mondial au forçage radiatif effectif était estimée à 3,8 % de la contribution anthropogénique totale en 2018. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_climatique_du_transport_aerien

Conditions de formation d’une traînée de condensation

Ces traînées apparaissent à la sortie des moteurs (à pistons ou réacteurs) ou en bout d'ailes dès 8 000 m d'altitude si l'hygrométrie dépasse 68 % pour une température de −39 °C

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trainee_de_condensation