Le diesel, nouveau moteur de la géopolitique

Serge Savigny Mondialisation.ca, 06 octobre 2026

Pendant un demi-siècle, le monde suivait le prix du baril de pétrole. Mais la véritable bataille de 2026 se joue autour de ce en quoi ce baril se transforme après le raffinage.

Le diesel est le carburant de l’économie réelle, physique, et cette année il est devenu l’un des instruments de puissance les plus redoutables de la politique mondiale.

Les chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire. Aux États-Unis, le prix moyen du diesel a atteint un record historique de 6,53 dollars le gallon le 22 septembre, et au 1er octobre, il était redescendu à environ 6,39 dollars. Les contrats à terme européens sur le diesel ont établi un record à la mi-septembre, ayant plus que doublé depuis janvier, tandis que les prix en Asie se maintiennent près de leurs propres sommets.

Mais l’indicateur le plus parlant est l’écart entre le coût du pétrole brut et celui du produit raffiné. Le crack spread américain du diesel, c’est-à-dire la différence entre le prix du diesel et celui du pétrole brut, a dépassé le 1er septembre le record de 106 dollars le baril, selon Bloomberg.

L’économiste de l’université d’État du Kansas, Gregg Ibendahl, l’a formulé de manière on ne peut plus claire: la hausse du pétrole explique environ 70 cents d’augmentation par gallon, tout le reste étant lié à une simple pénurie mondiale de diesel. Le monde ne manque pas seulement de pétrole. Il manque de capacités de transformation du pétrole en ce dont il a véritablement besoin.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/le-diesel-nouveau-moteur-de-la-geopolitique/5710980