L’OTAN – Un réseau militaire mondialisé

Peter Koenig Mondialisation.ca, 12 octobre 2026

L’OTAN est le prolongement de l’Union européenne (UE) ; elle incarne la militarisation du bloc européen.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) assure la protection militaire de la mondialisation.

L’OTAN cherche à dissimuler sa véritable mission, qui consiste à relier entre eux tous les pays occidentaux, au moins, ainsi que les « Five Eyes » (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis), et le Japon, par le biais d’une stratégie militaire commune et d’un équipement militaire commun. Peut-on parler d’un « pacte militaire » clandestin ?

Nous parlons ici des 32 membres de l’OTAN, auxquels s’ajoutent l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, ce qui assurera à l’OTAN une présence immédiate dans le Pacifique.

De nombreux pays non membres de l’OTAN, mais considérés comme des alliés des États-Unis en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sont tacitement – voire souvent de manière moins que tacite – contraints de se plier aux règles imposées par les États-Unis et l’OTAN. En Asie, les Philippines, l’Indonésie et même le Vietnam, pour n’en citer que quelques-uns, restent officiellement des pays souverains, mais ils suivent en silence les directives des États-Unis et de l’OTAN. Le Vietnam, bien que politiquement orienté à gauche, a élevé en septembre 2023 ses relations avec Washington au rang de « partenariat stratégique global », incluant une coopération en matière de défense et de sécurité, ce qui équivaut à une alliance militaire.

De même, en Amérique latine, au cours des deux dernières années environ, la doctrine Monroe/Donroe s’est imposée, sans grand tapage, sous de nouvelles formes et avec de nouvelles normes.

Les gouvernements socialistes ou de gauche ont été progressivement remplacés par des gouvernements fortement conservateurs, endoctrinés par Washington – et marqués par l’influence de Trump. Entre 2024 et 2026 environ, un net glissement vers la droite s’est opéré dans une grande partie de l’Amérique latine, plusieurs pays ayant récemment adopté des gouvernements de droite ou d’extrême droite.

Voici les pays qui sont passés de la gauche à la droite : Argentine (2023–2024) ; Chili (2025–2026) ; Bolivie (2025) ; Honduras (2025) ; Costa Rica (2026) ; Pérou (2026) ; Colombie (2026) ; Équateur (2025) ; Panama (2024).

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