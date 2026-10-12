La paix en Ukraine se négocie en dollars, pas en diplomatie

Alexandre Lemoine – Le 10 octobre 2026 – mondialisation.ca

Les accords pétrogaziers en cours de négociation entre la Russie, les États-Unis et l’Allemagne semblent n’être que des affaires, sans lien direct avec un cessez-le-feu. Mais c’est précisément ainsi que fonctionnent les initiatives de paix: la quête de paix et la quête de profits vont de pair.

Le cap des négociations sur le règlement du conflit ukrainien est quasiment impossible à déterminer à partir des déclarations contradictoires des politiques. Chaque jour apporte de nouvelles informations, de l’autre côté de l’Atlantique, de la part de Trump, comme de ce côté-ci, en Europe, de la part des dirigeants européens. Le chancelier Merz se rend à Kiev avec 1 milliard d’euros et des promesses de nouvelles livraisons d’armement, mais ne transfère toujours pas à l’Ukraine les missiles à longue portée Taurus, que lui réclame depuis des années.

Macron, après sa rencontre avec Trump à New York, évoque des négociations « constructives » et la perspective d’une trêve énergétique et d’un moratoire en mer Noire. Mais derrière toute cette rhétorique, du « nous sommes prêts à négocier » au « nous continuerons à faire pression », il est presque impossible de discerner le cap réel. Les politiques disent une chose, en font une autre, et les déclarations changent plus vite que la météo.

Néanmoins, il existe des marqueurs bien plus pragmatiques, comme tout ce qui est lié à l’argent. Ces marqueurs, ce sont le sort des gazoducs Nord Stream et celui des actifs étrangers de Lukoil mis en vente. Ce sont eux, et non les révérences diplomatiques, qui permettent de comprendre où se dirige réellement la voie de la paix, si tant est qu’elle se dirige quelque part.

Récemment, le représentant spécial du président et directeur du Fonds russe d’investissement direct Kirill Dmitriev a déclaré que la remise en service des gazoducs Nord Stream était envisageable. « Ensemble, nous relancerons Nord Stream« , a-t-il écrit sur X, commentant l’appel du coprésident de l’AfD Tino Chrupalla à mener une enquête internationale sur le sabotage des gazoducs et à en rétablir le fonctionnement. Cette thèse est contestée même par les experts russes, tant le degré de destruction est important, tant les aspects juridiques et techniques sont complexes. Les analystes indiquent que la réparation est possible, mais qu’elle nécessite des coûts et des délais considérables.

Dmitriev ne brasse cependant pas du vent. Son domaine de compétence est la coopération économique, et non le règlement politique. Or il est évident que sans le second, le premier n’existera pas. Ce qui signifie qu’il sait et perçoit peut-être ce que les autres ne voient pas.

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