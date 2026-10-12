La science française perd son influence mondiale, le bilan embarrassant des années Macron

France-Soir Publié le 12 octobre 2026 - 14:23

Il fallait oser promettre le réarmement intellectuel du pays tout en regardant s'éroder son influence scientifique. Dans la dernière ligne droite du macronisme, les chiffres sont accablants.

Selon l'Observatoire des sciences et techniques, la France est passée de la cinquième à la dixième place mondiale en matière d'audience scientifique entre 2005 et 2024, une dégénérescence, documentée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui traduit le recul de l'influence française dans les publications scientifiques internationales.

La part de la France dans les références mondiales tombe de 4,3 % à 2,7 % sur la période, une contraction de plus d'un tiers qui positionne le pays juste après le Japon. Le Canada, l'Australie et l'Italie devancent désormais la France, tandis que l'Espagne, la Corée du Sud ou les Pays-Bas, dont l'audience pesait moitié moins il y a vingt ans, reviennent à sa hauteur. L'Observatoire y décèle, selon Les Échos, une "recomposition globale de la hiérarchie scientifique mondiale". Paris perd pied et recule plus vite que la plupart de ses voisins.

Des résultats qui imposent des explications, plutôt que de nouvelles opérations de com'. Derrière les classements, il y a des chercheurs tous plus confrontés les uns que les autres aux contraintes administratives, des équipes qui cherchent des financements et des carrières scientifiques dont l'attractivité devient un enjeu majeur.

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