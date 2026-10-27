Maroc-Israël : L’arbre qui cache la forêt

Anis Balafrej- Le 26 octobre 2026 – mondialisation.ca

Des touristes israéliens (1), juifs orthodoxes, se prosternant en groupe devant la haute muraille de Bab Doukkala à Marrakech n’a rien d’habituel pour les Marrakchis.

Au fin fond des cœurs, ce spectacle renvoie au Mur d’Al Bouraq, devenu lieu de prière juif depuis 1929 sous le nom de « Mur des Lamentations » et passé sous contrôle israélien après la 3 me guerre israélo-arabe de Juin 67. (2)

Mais que viennent donc chercher ces juifs orthodoxes en plein cœur de la cité de Youssef ibn Tachfine ?

Une certaine propagande, diffusée à large échelle, voudrait n’y voir qu’un simple rituel de juifs passant par là et désireux de faire leur prière.

Le spectacle étant tellement insolite que certains y ont vu la main de l’IA.

Mais cet événement, bien réel, n’a rien de normal !

Il s’inscrit dans la « normalisation » rampante et forcée du pouvoir israélien pour prendre le contrôle du Maroc sous couvert «de retour à la terre des aïeux ».

En commentant cet événement, Urit Moshe, conseillère du président de la Knesset, a déclaré: «le Maroc est notre patrie. Nos ancêtres sont venus de là-bas ».

Ben Gvir avait déclaré auparavant que les premiers habitants du Maroc sont les juifs et que ce pays leur appartient.

Le projet sioniste se déroule toujours ainsi : d’abord la convoitise, puis les actes symboliques qui préparent les esprits et enfin l’exécution du projet sur le terrain par la prise directe du contrôle par les lobbys politiques, économiques, financiers et culturels.

Un état souverain passe ainsi sous tutelle sioniste par le lavage de cerveaux, l’appât de l’argent et la résignation de ses dirigeants.

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