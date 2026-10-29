À la COP17, les industriels des biotechnologies omniprésents pour défendre leurs intérêts

23 octobre 2026 - Pollinis

Grands fabricants de pesticides, lobbys de l’agrochimie, instituts de recherche proches des industriels… Les défenseurs des biotechnologies investissent les instances internationales pour pousser à la définition d’un cadre réglementaire favorable à leurs intérêts économiques. Un jeu d’influence que POLLINIS constate en ce moment même à Erevan en Arménie, où se tient la COP17 sur la biodiversité.

Plus de 1 600 lobbyistes des énergies fossiles accrédités, 5 employés de Total – dont son dirigeant Patrick Pouyanné – invités au sein même de la délégation française… En novembre 2025, ces chiffres diffusés lors de la COP30 sur le climat avaient fait le tour de la planète.

Un an plus tard, alors que se déroule en ce moment la COP17 sur la biodiversité en Arménie, le constat est le même : les industriels et leurs lobbys sont omniprésents, pour pousser leur agenda dans les grandes négociations internationales.

Des dizaines de lobbyistes participent aux débats sur les biotechnologies

Cette présence est notamment marquée dans les négociations relatives aux biotechnologies. Un enjeu intégré aux COP biodiversité depuis 2000, avec l’ajout du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques parmi les textes négociés.

Ainsi, la liste des participants aux débats sur ces sujets lors de la COP pour 2026 compte de nombreux lobbyistes : 6 représentants du lobby des pesticides CropLife, des représentants des géants de l’agrochimie BASF et Corteva, ou encore un représentant du lobby des biotechnologies Global Industry Coalition.

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