La guerre contre les Slaves en Ukraine touche à sa fin

Thierry Meyssan Réseau Voltaire | Paris (France) | 27 octobre 2026

Le moment se rapproche où il va falloir accepter la défaite occidentale en Ukraine. Le président Trump est décidé à passer outre Volodymyr Zelensky, qui a fait alliance avec des organisations criminelles qui luttent contre les États-Unis. L’armée russe continue à avancer. Musk qui interdit d’utiliser le réseau Starlink pour attaquer et tuer des gens, vient d’en ralentir le débit en Ukraine. La Russie est sur le point d’atteindre son objectif militaire. Reste à savoir ce que vont faire les Européens pour masquer leur échec ?

La Russie a mis longtemps à remplir le rôle que la résolution 2202 du Conseil de sécurité [1] lui avait fixé et à déclencher son opération militaire spéciale en Ukraine.

Il est vrai que ses partenaires allemands et français, également désignés comme puissances garantes des accords de Minsk n’ont rien fait du tout.

Le président Vladimir Poutine avait même réprimandé l’oligarque Konstantin Malofeïev qui, au nom de la Sainte Russie, avait recruté des cosaques pour venir en aide aux habitants du Donbass, massacrés par les « nationalistes intégraux » avec l’assentiment du président Petro Poroschenko. Il est vrai que Malofeïev, propriétaire du groupe de communication Tsargrad, et d’une partie de celui de télécommunication Rostelecom, est un monarchiste et qu’il agissait comme un Grand-Duc. Le président lui a rappelé qu’aujourd’hui le fait de disposer de gros moyens ne permet pas de se substituer à l’État.

Vladimir Poutine n’est intervenu que lorsque les nationalistes intégraux ont planifié une opération militaire d’envergure, non seulement au Donbass, mais aussi contre la Crimée qui avait adhéré à la Fédération de Russie [2]. Il l’a fait à la va-vite, reconnaissant les républiques du Donbass comme des États souverains, le 21 février 2022, avant même que le Kremlin n’ait pu se fournir les drapeaux des République populaire de Donetsk et de Lougansk.

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