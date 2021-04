Jacques Attali : "L'avenir de la vie" 1981

"Libération le 121018 parle de cette citation et indique que c'est un raccourci et que nulle part dans le livre il est noté cette pensée ! Son avocat Kiejman dément aussi !"

« À l'avenir il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car "dès qu'il dépasse 60- ­65 ans l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société" ( page 273). Ensuite les faibles puis les inutiles qui n'apportent rien à la société car il y en aura de plus en plus, et surtout enfin les plus stupides.Une euthanasie ciblant ces groupes ; l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figures ( page 274).

On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détèriore progressivement( page 273).

On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien ! Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule : ils iront d'eux ­mêmes à l’abattoir. »

(Texte inspiré du livre l’Avenir de la vie, Jacques Attali, 1981)