La justice française au service de Big Pharma

Du jugement du Mediator le 29 mars, au verdict du GcMAF rendu le 14 avril, à la nouvelle arrestation du Pr Fourtillan le 16 avril, la même logique de chasse aux médecines naturelles bat son plein.

Des chiffres

Pendant 33 ans, de 1976 à 2009, le Mediator du groupe Servier, a bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché ( AMM) en France. En 1995, une étude du Pr Abenhaim à Clamart démontrait déjà ses graves effets. Verdict après 11 ans de procès : amende de 2,7 millions €, quand le chiffre d'affaires 2019-2020 s'élève à 4, 7 milliards €, et les ventes de Mediator de 1976 à 2009 atteignent 400 millions €. L'escroquerie n'est pas retenue mais la « tromperie aggravée », et peine de prison de 3 ans. Et ce malgré les 6500 plaignants parties civiles et les 1500 à 2100 morts dûs au Mediator. Comme le rapporte le Canard Enchaîné : « Le procès, on s'en fout ! » disait Servier.

Procès du GcMAF en France : aucun patient plaignant, aucun mort. 66 clients en France ! 4 ans de prison pour David Noakes, 3 ans pour Lynda Thyer.

Seconde arrestation de Jean-Bernard Fourtillan, auteur de 400 publications internationales, âgé de 77 ans, le 16 avril 2021 : déjà arrêté en décembre 2020 et interné en psychiatrie pour sa découverte de la valentonine, hormone de la glande pinéale et de patchs dont personne ne se plaint, mais interdits par l'ANSM.

Comme le remarque Jean-Marc Dupuis : « Pourquoi tant d’hostilité contre les médecines naturelles ?





Les médecines naturelles sont un domaine plus surveillé par les autorités que bien des activités criminelles. La vente de compléments alimentaires naturels (plantes, vitamines, acides gras, acides aminés, minéraux, etc.), par exemple, est réglementée de façon beaucoup plus stricte que la vente de tabac, d’alcool, d’armes, ou encore de films incitant à la violence

La vente de vitamine D à des doses suffisantes pour avoir un effet bénéfique réel est strictement interdite sans ordonnance d’un médecin. Ce qui explique que seule une infime proportion de la population, particulièrement bien informée et motivée, bénéficie des nouvelles découvertes sur la vitamine D





Interdiction des allégations thérapeutiques

Il est interdit aux fabricants de compléments alimentaires de mentionner sur leurs produits les effets escomptés sur la santé, les maladies, en termes de prévention comme de guérison. Si on suit la réglementation actuelle jusqu’au bout, il est interdit à une marque d’eau minérale d’indiquer sur l’étiquette que l’eau « aide à prévenir la déshydratation ». Ce n’est pas un canular, mais l’expérience réelle que viennent de réaliser deux chercheurs allemands, dont la demande a été refusée par l’agence européenne du médicament.

Cette interdiction d’information est imposée au nom de « la protection de la santé publique ».





Procès du GcMAF en France : des incohérences

* Dès le premier jour du procès le lundi 22 mars 2021, la juge a instruit à charge, travaillant pour les procureurs. Censée représentée la société et défendre la santé publique, la procureure déclare : « Savoir si le GcMAF fonctionne ou pas n'est pas le sujet », autrement dit elle ignore la santé publique et défend l'industrie pharmaceutique.

Le monopole de la pharmacie en France a été créé pour défendre la santé publique. Mais l'industrie pharmaceutique a-t-elle intérêt à faire disparaître les maladies ? Disparaitraient du même coup ses profits massifs...

* Extrait de UK Column :« En 6 ans, Immuno Biotech ( ndt : créée par David Noakes) a gagné 7,6 millions de livres sterling en vendant du GcMAF. Sur cette somme, ils ont payé une équipe de 27 personnes, dont 4 chercheurs, 7 médecins, 2 échographistes, 4 infirmières et du personnel administratif pendant 6 ans. Ils ont payé les laboratoires, les voyages du personnel (une dépense importante) et le logement. Tout revenu supplémentaire était réinjecté dans la recherche et le développement du GcMAF. Le PDG de Glaxo Smith Kline gagne environ 6 millions de livres sterling chaque année. »

* On a appris pendant le procès que David Noakes a mené une brillante carrière en informatique, son entreprise travaillant pour de très grands groupes à New-York, Bruxelles ou Londres. Lynda Thyer a travaillé comme biologiste pendant 30 ans en hôpital. Par quel miracle des personnes ayant contribué honnêtement à la vie sociale durant des décennies se transforment-elles en escrocs sans scrupule à enfermer ? Dans un article à charge, un journaliste de Dalloz écrit : « ... une fois aperçus les quatre prévenus, difficile de les imaginer en trafiquants chevronnés. Des pieds nicklelés perchés, version outre-Manche[...] mais tendances complotistes et paranoïaques. »

* L'expertise toxicologique réalisée par TOXLAB sur les produits saisis montre « qu'ils ne contenaient aucun médicament de la pharmacopée, ni stupéfiants ni toxiques. » Pourtant l'enquête évoque sans cesse la « dangerosité » du produit malgré l'absence de plainte de patients.

La recherche de la vérité n'est pas le but de la justice française. Elle relaie haut et fort le message très clair des autorités qui soutiennent les puissants et condamnent les « inutiles ».

Ci-dessous l'article de Scott C. Tips du 14 avril 2021 sur The nhf.

VERDICTS SUR le GcMAF RENDUS PAR LE TRIBUNAL FRANCAIS

https://thenhf.com/2021/04/14/verdicts-handed-down-in-french-gcmaf-trial/

Dans une décision très attendue, le collège de trois juges du Tribunal de Paris a rendu aujourd'hui sa décision dans le procès pénal lancé par l'OCLAESP, Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique , la version française de la Food and Drug Administration américaine et de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) britannique.

L'OCLAESP avait porté plainte contre ce qu'il appelait un « gang d'escrocs » traitant des personnes avec du GcMAF (la protéine immunitaire naturelle présente chez tous les humains en bonne santé et utilisée généralement par injection pour traiter les patients atteints de cancer avec un taux de réussite stupéfiant de 75 % et plus).



Le principal problème de l'affaire du procureur français est que personne n'a été escroqué et que, au contraire, pratiquement tous les patients ont été aidés, la plupart même guéris ! En fait, à la fin du procès de quatre jours qui s'est tenu le mois dernier, le dossier de l'accusation s'est effondré, les avocats de la défense des cinq prévenus ayant démontré de manière concluante à la Cour qu'il n'y avait aucune victime et que l'accusation n'avait pas réussi à en produire une seule ! Aucun consommateur ou patient ne s'est plaint, aucun n'a été blessé et, en fait, de nombreux patients ont recouvré la santé grâce à la générosité des accusés David Noakes et Lynda Thyer qui ont traité gratuitement un quart des patients, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un traitement.



Pire encore pour l'accusation, le fait est qu'il n'y a pas eu de ventes de GcMAF en France, et que cette affaire a été concoctée par la malicieuse MHRA comme un simple moyen de punir David Noakes et Lynda Thyer pour avoir eu la témérité de défier le monopole de Big Pharma sur le traitement du cancer, qui représente 200 milliards de dollars par an. [...]

.

Quoi qu'il en soit, les trois juges, sous la présidence de la juge Isabelle Prévost-Desprez, avaient annoncé à la fin du procès, le 25 mars 2021, qu'elles rendraient les verdicts pour les cinq accusés dans l'après-midi du 14 avril 2021. Ce jour est arrivé aujourd'hui.



La décision de la Cour, rendue cet après-midi, heure française, est la suivante et va malheureusement à l'encontre des faits révélés lors du procès :



David Noakes a été reconnu innocent d'avoir commis une fraude mais a néanmoins été condamné à quatre ans de prison pour avoir mené une activité non autorisée dans le domaine des médicaments.



Lynda Thyer a été reconnue coupable et condamnée à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Comme elle a déjà purgé 19 mois de détention provisoire (mais elle est maintenant sortie de prison et se trouve chez sa mère en Angleterre), elle ne purgera pas de peine supplémentaire dans une prison française.



Pour les autres accusés (Leslie Banks, David Halsall, et M. Norton), les verdicts ont été exactement comme l'accusation l'avait demandé, des peines de prison avec sursis.

Et bien sûr, l'État français conserve tout l'argent qu'il a ramassé et volé lors de ses raids sur les comptes bancaires et autres. Nous sommes vraiment les serfs de l'État !



Il va sans dire que ces verdicts incroyablement injustes pour ce qui n'était au pire qu'un délit de papier (un produit sans licence) feront l'objet d'un appel. Alors que le système judiciaire français a laissé les dirigeants de Big Pharma s'en sortir sans aucune peine de prison après avoir tué et blessé des milliers de personnes, ces trois juges ont clairement montré qu'elles ne devraient même pas siéger au banc des accusés car leur sens de la justice est clairement absent.[...]



David Noakes ne mérite pas d'être en prison pour avoir sauvé des vies alors que ceux qui ont tué et blessé des milliers de personnes sont en liberté !

