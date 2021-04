Lettre de réfutation à l'Agence européenne des médicaments de la part de Doctors for Covid Ethics,

Médecins pour l'éthique du Covid



à Emer Cooke, Directrice de l'Agence européenne des médicaments, Amsterdam, Pays-Bas



1er avril 2021



Mesdames et Messieurs,



À L'ATTENTION PERSONNELLE URGENTE DE : EMER COOKE, DIRECTRICE DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS



Nous accusons réception de votre réponse du 23 mars à notre lettre du 28 février, dans laquelle nous demandions l'assurance que les risques prévisibles des "vaccins" COVID-19 à base de gènes avaient été écartés lors d'essais sur des animaux avant leur utilisation chez l'homme. Nos préoccupations découlent de multiples sources de preuves, notamment du fait que la "protéine de pointe" du SRAS-CoV-2 n'est pas une protéine d'arrimage passive, mais que sa production est susceptible de déclencher la coagulation du sang par de multiples mécanismes.



Malheureusement, votre réponse du 23 mars est peu convaincante et inacceptable. Nous sommes consternés que vous ayez choisi de répondre à notre demande d'informations d'une importance cruciale d'une manière dédaigneuse et non scientifique. Une approche aussi cavalière de la sécurité des vaccins donne la fâcheuse impression que l'EMA sert les intérêts des sociétés pharmaceutiques dont vous vous êtes engagée à évaluer les produits. Il est clair qu'il existe des risques d'effets indésirables graves et qu'un certain nombre de personnes, qui n'étaient pas exposées au SRAS-CoV-2, sont mortes après avoir été vaccinées.

1.Vous concédez que les "vaccins", qui sont plus exactement décrits comme des agents génétiques expérimentaux, pénètrent dans la circulation sanguine, mais vous ne pouvez évidemment fournir aucune donnée quantitative. En l'absence de ces dernières, toute évaluation scientifique que vous prétendez avoir entreprise manque de fondement.

2.Votre déclaration selon laquelle les études non cliniques n'indiquent aucune absorption détectable des vaccins dans les cellules endothéliales manque de crédibilité. Nous exigeons de voir les preuves scientifiques. Si elles ne sont pas disponibles, il faut supposer que les cellules endothéliales sont visées.

3.L'auto-attaque n'aurait pas pu être exclue chez les animaux à moins que leur sytème immunitaire n'ait été préparé au préalable. Nous exigeons la preuve que de telles expériences ont été réalisées. Des expériences similaires ont déjà été menées avec des candidats vaccins précédents, qui n'ont pas abouti, et l'on a observé un renforcement fatal de la maladie, dépendant des anticorps.



4. Nous avons demandé des preuves scientifiques, et non une vague description de ce qui a été prétendument observé dans des expériences non valides sur des animaux. Votre mention superficielle des résultats de laboratoire chez l'homme est cynique. Compte tenu du lien plausible entre la production de la protéine spike et l'apparition d'événements indésirables graves (EIG) thromboemboliques, nous demandons à voir les résultats des déterminations des D-dimères.Comme vous le savez, les D-dimères sont un très bon test d'aide au diagnostic de la thrombose.



Après la remise de notre lettre du 1er mars, des événements se sont produits qui ont démenti votre réponse à nos trois dernières questions dans une mesure que l'on ne peut que qualifier d'embarrassante. Comme nous le craignions, des coagulopathies graves et mortelles sont apparues chez de jeunes individus après la "vaccination", ce qui a conduit 15 pays à suspendre leur programme de "vaccination" par l'AZ. Une enquête officielle de l'EMA sur les cas de jeunes personnes atteintes a suivi, dont les résultats ont été annoncés par l'OMS le 17 mars 2021, indiquant : « À l'heure actuelle, l'OMS considère que les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur ses risques et recommande de poursuivre les vaccinations. »



Sur quoi s'est fondée cette décision ? L'OMS n'est pas un organe compétent pour évaluer formellement la sécurité des médicaments. C'est explicitement le rôle de l'agence que vous dirigez.



Dans votre communiqué de presse, vous avez divulgué les informations suivantes pour étayer votre conclusion. Vous avez examiné les données relatives à deux maladies mortellement dangereuses survenues dans les 14 jours suivant la "vaccination" : la CIVD, coagulation intravasculaire disséminée, et la CVST, thrombose des sinus veinaux cérébraux. 5 CIVD et 18 CVST ont été enregistrées, avec un bilan total de 9 décès. La plupart des cas concernaient des personnes âgées de moins de 55 ans. 5 CIVD et 12 CVST étaient âgés de moins de 50 ans. Aucune n'a été signalée comme ayant une maladie grave préexistante.



Vous avez cité des chiffres qui devraient « normalement » être attendus : CIVD <1, CVST 1,3.



Par conséquent, pour ces conditions très rares, un lien avec la vaccination ne pouvait pas être entièrement écarté. Cependant, étant donné que 20 millions d'individus ont été "vaccinés", les bénéfices ont été considérés comme largement supérieurs aux risques.



Mais en fait, votre communiqué de presse a fait apparaître de manière flagrante que le "vaccin" AZ est susceptible de déclencher une coagulation intravasculaire, que les risques réels dépassent de loin les avantages théoriques et que toute autorité ayant le moindre sens des responsabilités doit suspendre son utilisation.

1.Regardez vos chiffres d'incidence pour les individus de moins de 50 ans dans la population "vaccinée" par rapport à la population "normale" :

CVST : 12 contre 1,3.

Une multiplication par 9 est hors de portée de la coïncidence.

CIVD : 5 contre <1.

Comme nous espérons que vous le savez, la CIVD ne survient jamais par hasard chez des individus en bonne santé. L'incidence ne devrait pas être déclarée comme <1 alors qu'en réalité elle est de ZERO.



PAR CONSÉQUENT, LES CAS DE CIVD REPRÉSENTENT UNE PREUVE CONCLUANTE QUE LE VACCIN AZ PEUT À LUI SEUL DÉCLENCHER UNE COAGULATION INTRAVASCULAIRE.

2.Considérant que 10 millions de vaccinés étaient âgés de moins de 60 ans et que 9 décès dus à une CIVD et à un CVST ont suivi. Le nombre de décès sur 60 millions de "vaccinés" serait extrapolable à 54.



La pandémie a touché environ 60 millions de personnes âgées de moins de 60 ans en Allemagne. Au cours des 6 premiers mois, elle aurait coûté la vie à 52 personnes sans maladie préexistante (https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/JoHM/2020/JoHM_Inhalt_20_S11.html).



En raison du manque de fiabilité du test PCR et de la manière totalement nouvelle dont les décès " avec Covid 19 " sont déterminés, la valeur de 52 est une surestimation de la charge réelle de la maladie, ce qui affaiblit encore davantage votre argumentaire risque-bénéfice déjà inadéquat.



Comment pouvez-vous donc déclarer que les bénéfices de la vaccination dépassent largement les risques ? Nous exigeons votre réponse étayée par des faits et des chiffres que nous transmettrons au public.



3.Des considérations supplémentaires exposent les dimensions réellement effrayantes de votre affirmation irresponsable.

La CVST, la thrombose veineuse cérébrale, est toujours une maladie potentiellement mortelle qui exige une attention médicale immédiate. Le nombre de cas que vous avez reconnu s'être produits peut ne représenter que la partie émergée d'un énorme iceberg. Comme vous devez le savoir, les symptômes les plus courants de la CVST sont des maux de tête aigus, une vision floue, des nausées et des vomissements. Dans les cas graves, des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral apparaissent, notamment des troubles de la parole, de la vision et de l'audition, un engourdissement du corps, une faiblesse, une baisse de la vigilance et une perte de contrôle moteur.



Vous n'êtes certainement pas sans savoir que d'innombrables personnes ont souffert précisément de ces symptômes directement après avoir été "vaccinées" avec tous les agents expérimentaux à base de gènes.



La formation de caillots dans les veines profondes des jambes peut entraîner des embolies pulmonaires mortelles. Vous devez certainement savoir que des thromboses veineuses périphériques ont été signalées à plusieurs reprises après des "vaccinations" avec tous les agents génétiques expérimentaux.



Les microthromboses dans le système vasculaire pulmonaire peuvent conduire à un diagnostic erroné de pneumonie. En combinaison avec des tests PCR faussement positifs (avec des seuils de cycles élevés), celles-ci seront alors enregistrées comme des cas Covid 19. Vous savez certainement que ce scénario s'est probablement produit à plusieurs reprises après des "vaccinations" avec tous les agents expérimentaux à base de gènes.



Dans tous les cas, la formation extensive de thrombus peut conduire à la consommation de plaquettes et de facteurs de coagulation, entraînant une diathèse hémorragique et des saignements à tous les endroits possibles. Vous devez certainement savoir que des hémorragies cutanées profuses ont été observées à plusieurs reprises après des "vaccinations" avec tous les agents expérimentaux à base de gènes.



Étant donné qu'il existe une explication mécaniquement plausible pour ces effets indésirables thromboemboliques, à savoir que les produits à base de gènes incitent les cellules humaines à fabriquer une protéine spike potentiellement pro-thrombotique, l'hypothèse raisonnable et responsable doit maintenant être que cela peut être un effet de classe. En d'autres termes, les dangers doivent être écartés pour tous les vaccins à base de gènes autorisés en urgence, et pas seulement pour le produit AZ.



Nous vous demandons instamment d'adopter cette position, à moins et jusqu'à ce que des données apportant une confiance clinique élevée prouvent le contraire. Nous sommes tout à fait disposés à collaborer avec l'Agence afin d'aider à élaborer un plan de pharmacovigilance ciblé pour atteindre cet objectif. Compte tenu de ce qui précède, nous espérons que vous êtes conscients que tous les événements thrombotiques peuvent être rapidement diagnostiqués par la mesure des D-Dimères dans le sang. Et que les bonnes pratiques médicales exigent impérativement que l'on tente de diagnostiquer une CVST chez tous les patients, jeunes ou vieux, présentant les signes et symptômes typiques de la "vaccination".



Compte tenu du potentiel d'effets indésirables, potentiellement mortels, il est totalement inapproprié et inacceptable que l'EMA permette que ces produits, qui ne détiennent que des autorisations d'utilisation d'urgence, soient administrés à des personnes plus jeunes (<60 ans) et en bonne santé, car elles courent des risques non mesurables de contracter le SRAS-CoV-2.



Ne pas l'indiquer explicitement est, à notre avis, une position imprudente à avoir adoptée en premier lieu et doublement maintenant.



Tout aussi important, vous êtes tenu par le devoir d'enquêter pour savoir si des raisons expliquent les vagues de décès survenus à la suite de la "vaccination" de résidents âgés dans des maisons de soins et de retraite. Ou bien affirmez-vous que les dangers d'accidents thrombotiques liés aux "vaccins" sont limités aux individus plus jeunes ? Si ce n'est pas le cas, restreindre leur utilisation à un seul groupe d'âge - comme cela a été décidé en Allemagne - équivaut à rien de moins qu'un génocide monstrueux et toléré de l'autre groupe.



En conclusion, le fait de ne pas informer les destinataires des "vaccins" des risques et des avantages négligeables exposés ici constitue une violation grave de l'éthique médicale et des droits médicaux des citoyens. Ces violations sont d'autant plus graves que l'on peut s'attendre à ce que tous les risques que nous décrivons augmentent avec chaque revaccination et chaque exposition au coronavirus. Cela rend la vaccination répétée et les coronavirus communs dangereux pour les groupes d'âge jeunes et en bonne santé, pour lesquels - en l'absence de "vaccination" - le Covid-19 ne pose aucun risque substantiel.



Telle est la véritable analyse risques-avantages des "vaccins" COVID-19. Soit l'EMA n'a pas l'expertise nécessaire pour apprécier la science moléculaire de cette réalité, soit elle n'a pas l'éthique médicale pour agir en conséquence.



Au mieux, nous considérons que la position complaisante de l'EMA sur les dangers des vaccins est symptomatique du fait que, dans le cadre de la réponse politico-médicale dominante au COVID-19, l'éthique médicale a migré du cabinet de consultation à une scène géopolitique. Dans ce contexte politisé, les entreprises et les acteurs politiques peuvent se considérer comme libres de toute contrainte éthique, n'étant pas liés par un code de déontologie médicale, contrairement aux médecins. Tous les acteurs, cependant, sont liés par le Code de Nuremberg.



Le Code de Nuremberg interdit l'expérimentation humaine du type même de celle qui est approuvée et défendue par l'EMA. Même selon les termes de leur propre autorisation initiale par la FDA, les vaccins COVID-19 sont considérés comme "expérimentaux" et leurs destinataires comme des "sujets humains", qui ont, par définition, droit au consentement éclairé.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-investigational-drug-or-biologic#:~:text=Emergency%20use%20is%20defined%20as,21%20CFR%2056.102(d)%5D.



Tromper les populations pour qu'elles acceptent des agents expérimentaux tels que les "vaccins" génétiques COVID-19, ou les contraindre par le biais de "passeports vaccinaux", constitue une violation claire et flagrante du Code de Nuremberg. Le Code de Nuremberg exige le consentement volontaire et éclairé "sans l'intervention d'aucun élément de force, de fraude, de tromperie [ou] de contrainte". https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code



En d'autres termes, les citoyens ont le droit, en vertu du Code de Nuremberg et des protections connexes, de ne pas être soumis involontairement à des expériences médicales. Il est clair que ces agents expérimentaux doivent être CONTRE-INDIQUÉS chez les personnes ne présentant pas de risque élevé de maladie grave et de décès en cas d'infection par le SRAS-CoV-2. En outre, l'utilisation de ces agents expérimentaux doit également être suspendue chez les personnes âgées jusqu'à ce qu'une évaluation des risques et des avantages ait été correctement réalisée. En tout état de cause, l'étiquette du vaccin doit être révisée pour refléter les effets indésirables graves récemment apparus et abordés ici.



Nous rappelons à l'EMA que les violations de Nuremberg constituent des crimes contre l'humanité selon la Convention de Genève. Les crimes contre l'humanité sont considérés comme "les pires atrocités connues de l'humanité" et sont poursuivis en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. https://www.un.org/en/chronicle/article/role-international-criminal-court-ending-impunity-and-establishing-rule-law



Etant donné les centaines de millions et éventuellement les milliards de personnes qui pourraient être contraintes d'accepter ces agents, l'EMA, en refusant constamment le débat ouvert et la vérité, sera considérée par les juristes et les historiens comme ayant activement contribué aux crimes contre l'humanité, avec tout le poids des implications pour toutes les personnes impliquées. Nous exigeons que vous vous engagiez ouvertement avec nous pour garantir que le public ait une compréhension objective du profil de risque clinique de ces interventions génétiques.



Vous comprenez que des pressions coercitives sont exercées sur les citoyens pour qu'ils reçoivent les vaccins COVID-19, qui sont des traitements médicaux expérimentaux. Votre responsabilité envers ces citoyens est de veiller à ce qu'ils soient informés des risques d'effets indésirables de chacun de ces traitements.Jusqu'à présent, vous n'avez pas respecté cette obligation et vous avez plutôt trompé le public sur la réalité du profil risque-bénéfice des "vaccins".

Si vous continuez à dissimuler la vérité, des efforts seront déployés pour faire la lumière sur cette affaire et faire en sorte que justice soit rendue. Pour le bien des blessés et des morts, et pour protéger d'autres vies d'un destin similaire.

AVIS

Afin d'éviter tout doute, si votre organisme de réglementation ne suspend pas immédiatement sa recommandation "d'urgence" de "vaccins" génétiques potentiellement dangereux et insuffisamment testés, pendant que les questions que nous vous avons signalées font l'objet d'une enquête appropriée, nous mettons en demeure l'Agence européenne des médicaments d'être complice d'une expérimentation médicale, en violation du Code de Nuremberg, ce qui constitue la commission de crimes contre l'humanité.

En outre, il est de votre devoir indiscutable en tant qu'organisme de réglementation de veiller à ce que tous les médecins du monde entier soient informés qu'ils participent à l'expérimentation médicale par le biais de programmes de "vaccination", que ce soit sciemment ou involontairement, avec toutes les obligations juridiques et éthiques qu'une telle participation implique.

Une copie de ce courriel est adressée à l'avocat Reiner Fuellmich. Il est également adressé en copie à Charles Michel, Président du Conseil de l'Europe, et à Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,

Médecins pour l'éthique de Covid

Les médecins, les scientifiques, les juristes et leurs collègues des autres disciplines peuvent signer les lettres ouvertes en envoyant leur nom, leurs qualifications, leurs domaines d'expertise et leur pays d'exercice à l'adresse suivante Doctors4CovidEthics@protonmail.com, avec vérification sur le web (par exemple le lieu de travail ou le lien d'enregistrement, non destiné à être publié).