L’inventeur de la technologie des vaccins à ARNm et ADN interviewé sur les dangers des injections

Analyse du Dr Mercola 21 juin 2021

- Le Dr Robert Malone est l'inventeur de la technologie de base des vaccins à ARNm et à ADN. Il est gravement préoccupé par le manque de transparence des effets secondaires, la censure de la discussion et l'absence de consentement éclairé qui en découlent.

- La protéine libre de la pointe du SRAS-CoV-2 est biologiquement active - contrairement aux hypothèses initiales - et pose de graves problèmes. Elle est responsable des effets les plus graves observés dans l'étude COVID-19, tels que des troubles de la coagulation, des caillots sanguins dans tout le corps et des problèmes cardiaques. Ce sont les mêmes problèmes que nous observons aujourd'hui chez un nombre stupéfiant de personnes ayant reçu le "vaccin" COVID-19.

- La protéine spike est également toxique pour la reproduction, et les données de biodistribution de Pfizer montrent qu'elle s'accumule dans les ovaires des femmes. Les données suggèrent que le taux de fausses couches chez les femmes qui reçoivent le "vaccin" COVID dans les 20 premières semaines de grossesse est de 82%.

- Des données israéliennes montrent que les garçons et les hommes âgés de 16 à 24 ans qui ont été vaccinés ont un taux de myocardite (inflammation cardiaque) 25 fois supérieur à la normale.

- Les injections de COVID-19 n'ont qu'une autorisation d'utilisation d'urgence, qui ne peut être accordée que s'il n'existe pas de remèdes sûrs et efficaces. De tels remèdes existent, mais ils ont été activement censurés et supprimés.

Dans la vidéo ci-dessus, l'animateur du podcast DarkHorse, Bret Weinstein, docteur en biologie évolutionniste, s'entretient avec le Dr Robert Malone, l'inventeur de la technologie de base des vaccins à ARNm et à ADN1, et Steve Kirsch, un entrepreneur qui a mené des recherches sur les effets indésirables des thérapies géniques COVID-19.

Je suis conscient qu'il s'agit d'une interview de trois heures absolument épiques, mais si vous attachez de l'importance à ce que je diffuse, vous devez au minimum lire très attentivement l'intégralité de cet article.

Malone est le scientifique qui a inventé la technologie qui rend possible l'injection de COVID et il révèle comment cette introduction a été éthiquement compromise pour rendre le consentement éclairé absolument impossible pour la personne moyenne. Regardez l'interview si votre emploi du temps le permet, mais lisez attentivement cet article à coup sûr.

Kirsch a récemment publié l'article "Devriez-vous vous faire vacciner ?" dans lequel il explique comment et pourquoi il a changé d'avis sur les "vaccins" COVID-19. Et ce, après avoir reçu les deux doses du vaccin Moderna, comme l'ont fait ses trois filles.

Si vous, ou l'une de vos connaissances, avez des doutes sur le vaccin COVID, alors vous devez absolument lire l'article de Kirsh, car il s'agit clairement de l'un des meilleurs articles sur le sujet et il présente l'autre côté de l'histoire, qui n'est JAMAIS présenté dans les médias grand public. N'oubliez pas que sans une divulgation complète des risques du vaccin, il est impossible d'obtenir un consentement éclairé.2 Si vous lisez l'article de Kirsch, vous obtiendrez, de manière très détaillée, l'autre côté que les médias conventionnels refusent de partager. Il écrit :

"J'ai récemment appris que ces vaccins ont probablement tué plus de 25 800 Américains (ce que j'ai confirmé de 3 façons différentes) et handicapé au moins 1 000 000 d'autres. Et nous ne sommes qu'à mi-chemin de la ligne d'arrivée. Nous devons suspendre ces vaccins MAINTENANT avant que d'autres personnes ne soient tuées.

A partir de ce que je sais aujourd'hui des avantages minuscules des vaccins (environ 0,3 % de réduction du risque absolu), des effets secondaires (y compris la mort), des taux actuels de COVID et du taux de réussite des protocoles de traitement précoce, la réponse que je donnerais aujourd'hui à toute personne me demandant conseil sur l'opportunité de prendre l'un des vaccins actuels serait : " Dites NON ".

Les vaccins actuels sont particulièrement contre-indiqués si vous avez déjà été infecté par le COVID ou si vous avez moins de 20 ans. Pour ces personnes, je dirais "NON ! NON ! NON !

Dans cet article, je vais vous expliquer ce que j'ai appris depuis que je suis vacciné et qui m'a totalement fait changer d'avis. Vous apprendrez comment ces vaccins fonctionnent et les raccourcis qui ont conduit aux erreurs commises.

Vous comprendrez pourquoi il y a tant d'effets secondaires, pourquoi ils sont si variés et pourquoi ils surviennent généralement dans les 30 jours suivant la vaccination. Vous comprendrez pourquoi les enfants ont des problèmes cardiaques (pour lesquels il n'existe aucun traitement), perdent temporairement la vue et la capacité de parler. Vous comprendrez pourquoi jusqu'à 3 % d'entre eux peuvent être gravement handicapés par le vaccin."

La protéine Spike est une cytotoxine bioactive

Comme l'explique Malone, il y a plusieurs mois, il a averti la Food and Drug Administration américaine que la protéine spike - que les "vaccins" COVID-19 ordonnent à vos cellules de fabriquer - pourrait être dangereuse. La FDA a rejeté ses inquiétudes, affirmant qu'elle ne pensait pas que la protéine spike était biologiquement active. En outre, les fabricants de vaccins ont spécifiquement conçu les injections de manière à ce que la protéine spike soit collée et ne flotte pas librement.

Eh bien, ils avaient tort sur les deux points. Il a depuis été bien établi qu'en effet, la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 se libère, qu'elle est biologiquement active et qu'elle cause de graves problèmes. Elle est responsable des effets les plus graves observés dans l'affaire COVID-19, tels que des troubles de la coagulation, des caillots sanguins dans tout le corps et des problèmes cardiaques.

Ce sont les mêmes problèmes que nous observons aujourd'hui dans un nombre stupéfiant de cas.

L'utilisation du mot "vaccin" n'est pas vraiment appropriée ici, et je ne veux pas contribuer à l'utilisation abusive de ce mot. Ces injections ne sont clairement pas des vaccins. Elles ne fonctionnent pas comme les vaccins conventionnels précédents. Comme le dit clairement l'inventeur des vaccins à ARNm dans l'interview, il s'agit de thérapie génique. Donc, comprenez bien que lorsque je parle de vaccin ou de vaccination, je parle en réalité de thérapie génique.

La protéine spike se dissémine dans tout l'organisme

Dans une récente interview3 avec Alex Pierson, Byram Bridle, docteur en immunologie et chercheur canadien en vaccinologie, a parlé d'une recherche inédite obtenue de l'agence de réglementation japonaise grâce à une demande de loi sur la liberté d'information.

Il s'agit d'une étude de biodistribution réalisée par Pfizer, qui a montré que l'ARNm du vaccin ne reste pas dans et autour du site de vaccination mais est largement distribué dans le corps, tout comme la protéine spike4.

Il s'agit d'un problème grave, car la protéine spike est une toxine dont il a été démontré qu'elle provoque des dommages cardiovasculaires et neurologiques. Une fois dans votre circulation sanguine, la protéine spike se lie aux récepteurs plaquettaires et aux cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Dans ce cas, elle peut provoquer l'agglutination des plaquettes, ce qui entraîne la formation de caillots sanguins, et/ou provoquer des saignements anormaux. J'ai détaillé ces résultats et d'autres dans "Chercheur : 'Nous avons fait une grosse erreur' sur le vaccin COVID-19".

Des coins dangereux ont été coupés

La protéine spike est également toxique pour la reproduction, et les données de Pfizer sur la biodistribution montrent qu'elle s'accumule dans les ovaires des femmes. Kirsch cite des données suggérant que le taux de fausses couches chez les femmes qui reçoivent le "vaccin" COVID au cours des 20 premières semaines de grossesse est de 82%.5 Le taux normal est de 10%, il ne s'agit donc pas d'une hausse mineure. Kirsch écrit:6

"Il est déconcertant que le CDC affirme que le vaccin est sûr pour les femmes enceintes alors qu'il est si clair que ce n'est pas le cas. Par exemple, l'une de nos amies de la famille en est victime. Elle a fait une fausse couche à 25 semaines... Elle a reçu sa première injection il y a 7 semaines, et sa deuxième il y a 4 semaines.

Le bébé a eu une grave hémorragie cérébrale et d'autres défigurations. Son gynécologue n'avait jamais vu une telle chose de sa vie. Ils ont fait appel à un spécialiste qui a dit qu'il s'agissait probablement d'un défaut génétique (parce que tout le monde croit au récit selon lequel le vaccin est sûr, il est toujours exclu comme cause possible).

Pas de rapport VAERS. Pas de rapport du CDC. Pourtant, les médecins à qui j'ai parlé disent qu'il est certain à plus de 99 % que c'était le vaccin. La famille ne veut pas d'autopsie de peur que leur fille découvre que c'était le vaccin. C'est un exemple parfait de la façon dont ces effets secondaires horribles ne sont jamais signalés nulle part."

Il est inquiétant de constater que l'ensemble des données de biodistribution de Pfizer révèle que l'on a pris des raccourcis dans l'intérêt de la rapidité, et que l'un des aspects de la recherche qui a été ignoré est la toxicologie de la reproduction. Pourtant, malgré l'absence d'une enquête initiale sur la toxicologie de la reproduction et un nombre rapidement croissant de rapports de fausses couches (qui est probablement un sous-dénombrement important), les Centers for Disease Control and Prevention continuent d'exhorter les femmes enceintes à se faire vacciner. Comment cela se fait-il ?

Y a-t-il une suppression délibérée des données du VAERS ?

De plus, comme nous l'avons évoqué dans l'interview, il semble que les données du système de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS) soient manipulées, car des rapports qui avaient été déposés ont disparu. Pourquoi ont-ils été supprimés ? Et sans le consentement des déclarants ?

Des données israéliennes montrent que les garçons et les hommes âgés de 16 à 24 ans qui ont été vaccinés ont un taux de myocardite (inflammation du cœur) 25 fois supérieur à la normale.

Même avec cette manipulation, le nombre de décès signalés après la vaccination contre le COVID-19 dépasse tout ce que nous avons jamais vu. D'après Kirsch, le taux de mortalité lié aux injections de COVID-19 dépasse celui de plus de 70 vaccins combinés au cours des 30 dernières années, et il est environ 500 fois plus mortel que le vaccin contre la grippe saisonnière7, qui a toujours été le plus dangereux.

D'autres effets graves sont également hors normes. Par exemple, des données israéliennes montrent que les garçons et les hommes âgés de 16 à 24 ans qui ont été vaccinés ont un taux de myocardite (inflammation du cœur) 25 fois plus élevé que la normale.8 En outre, de nombreux jeunes gens meurent réellement des suites de cette myocardite.9

Malone souligne qu'en relisant la version la plus récente de l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) qui régit ces injections de COVID, il a découvert que la FDA a choisi de ne pas exiger une collecte et une évaluation rigoureuses des données post-vaccination, alors qu'elle avait la latitude de le faire.

Comme l'a noté Weinstein, il s'agit d'une autre anomalie à laquelle il faut répondre. Pourquoi ont-ils opté pour une saisie de données aussi laxiste, car sans elles, il n'y a aucun moyen d'évaluer la sécurité de ces produits. Vous ne pouvez pas identifier les signaux de danger si vous n'avez pas de processus de saisie des données sur les effets et d'évaluation de toutes ces données.

"Toute la logique de l'EUA consiste à substituer la saisie en temps réel d'informations clés à la saisie prospective de ces mêmes informations", explique M. Malone. "Mais pour cela, il faut obtenir l'information et celle-ci doit être rigoureuse."

Autres anomalies

En outre, comme l'a noté Weinstein, si vous diffusez un vaccin dans le cadre d'une utilisation d'urgence - parce que vous dites qu'il y a une urgence sanitaire sans précédent et qu'il n'y a pas d'autres options, donc qu'il vaut la peine de prendre un risque plus grand que la normale - alors vous ne le donneriez toujours pas aux personnes qui ne présentent aucun risque ou un risque faible de la maladie en question.

Cela inclut les enfants, les adolescents et les personnes en bonne santé de moins de 40 ans, au minimum. Les enfants sont naturellement immunisés contre le COVID-1910 et il a été démontré qu'ils ne sont pas des vecteurs de la maladie,11 et les personnes de moins de 40 ans ont un taux de létalité de l'infection de seulement 0,01%.12 Cela signifie que leurs chances de survie sont de 99,99%, ce qui est aussi bon que possible.

Les femmes enceintes seraient également exclues car elles constituent une catégorie à haut risque pour toute expérimentation, et toute personne qui s'est rétablie du COVID serait exclue car elle possède désormais une immunité naturelle et n'a pas besoin d'un quelconque vaccin. En fait, une étude récente de la Cleveland Clinic13,14 a révélé que les personnes dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 avait été positif au moins 42 jours avant la vaccination ne tiraient aucun bénéfice supplémentaire des injections.

Pourtant, tous ces groupes à risque incroyablement faible sont exhortés à se faire vacciner, voire incités de manière inappropriée à le faire, ce qui constitue également un comportement anormal. L'analyse des risques et des avantages ne tient pas seulement compte du risque de conséquences graves et de décès liés à la maladie, mais aussi de la disponibilité de traitements alternatifs, ce qui constitue une troisième anomalie majeure.

Nous avons assisté à une suppression claire des informations montrant qu'il n'existe pas un seul mais plusieurs remèdes efficaces qui pourraient réduire à pratiquement zéro le risque de COVID-19 pour un certain nombre de cohortes. Les exemples incluent l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui sont tous deux utilisés en toute sécurité depuis des décennies par des millions de personnes dans le monde.

Le principe de précaution veut que tant qu'un médicament ou une stratégie de traitement n'est pas nuisible, même si l'effet positif peut être faible, il doit être utilisé jusqu'à ce que de meilleures données ou de meilleurs traitements soient disponibles. C'est la logique qu'ils ont utilisée pour les masques (même si les données n'ont montré aucun avantage statistique et qu'il existe un certain nombre d'inconvénients potentiels).

Mais lorsqu'il s'agit de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine, ils ont supprimé l'utilisation de ces médicaments alors qu'ils sont extrêmement sûrs lorsqu'ils sont utilisés aux doses appropriées et que leur efficacité a été démontrée dans des dizaines d'études. Comme le note Kirsch dans son article :15

"Les médicaments réadaptés [comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine] sont plus sûrs et plus efficaces que les vaccins actuels. En général, un traitement précoce à l'aide d'un protocole efficace réduit de plus de 100 fois le risque de décès. Ainsi, au lieu de 600 000 décès, nous aurions moins de 6 000 décès. REMARQUE : le vaccin a déjà tué plus de 6 000 personnes et ce chiffre ne concerne que le vaccin (et ne tient pas compte des décès dus à une découverte)."

Les médecins sont également muselés et leurs avertissements supprimés et censurés. Le Dr Charles Hoffe a administré le "vaccin" COVID-19 de Moderna à 900 de ses patients. Trois d'entre eux sont désormais handicapés à vie et un est décédé. Après avoir écrit une lettre ouverte au Dr Bonnie Henry, responsable provincial de la santé en Colombie-Britannique, dans laquelle il déclarait "être très alarmé par le taux élevé d'effets secondaires graves de ce nouveau traitement "16, ses privilèges hospitaliers lui ont été retirés.

Les lois de bioéthique sont clairement violées

Dans un essai publié le 30 mai 202117, Malone a passé en revue l'importance du consentement éclairé, concluant à juste titre que la censure fait en sorte que le consentement éclairé ne peut tout simplement pas être donné. Le consentement éclairé n'est pas seulement une bonne idée ou un idéal. C'est la loi, tant au niveau national qu'international. L'actuelle campagne de vaccination viole également les principes bioéthiques en général.

"À titre d'information, sachez que je suis un spécialiste et un défenseur des vaccins, ainsi que l'inventeur de la technologie de base du vaccin à ARNm (et du vaccin à ADN). Mais j'ai également reçu une formation approfondie en bioéthique de l'Université du Maryland, du Walter Reed Army Institute of Research et de la Harvard Medical School, et le développement clinique avancé et les affaires réglementaires sont des compétences essentielles pour moi", écrit Malone.

"Pourquoi est-il nécessaire de supprimer la discussion et la divulgation complète des informations concernant la réactogénicité et les risques de sécurité des ARNm ? Analysons rigoureusement les données sur les événements indésirables liés aux vaccins. Peut-on trouver des informations ou des modèles, comme la découverte récente de signaux de cardiomyopathie ou de réactivation de virus latents ?

Nous devrions faire appel aux meilleurs experts en biostatistique et en apprentissage automatique pour examiner ces données, et les résultats devraient - non doivent - être mis à la disposition du public rapidement. Suivez-nous et prenez le temps d'examiner la bioéthique sous-jacente de cette situation.

