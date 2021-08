Dr de Chazournes : des nouvelles concernant les AMM

Outre le fait que les « vaxins » arrivent à péremption en octobre 2021, le Docteur Philippe De Chazournes, médecin de la régul du 15, à l'ile de la Réunion, et Membre du Conseil Scientifique Indépendant nous fait cette déclaration incroyable mais vraie qui pourra peut être nous libérer de ces poisons .



Philippe de Chazournes : "J’ai plusieurs nouvelles intéressantes pour nous tous .

Premièrement, les labos (Pfizer, Moderna, Astra-zenea et Janssen) n'ont pas respecté les protocoles de phase III.

Deuxièmement, sachez qu'aucun des labos n'a renouvelé sa demande d'AMM (autorisation de mise sur le marché) conditionnelle qui devait être faite à 6 mois.

Donc, officiellement, les vaccins actuels N'ONT PAS D' AMM !!!

C'est Maître Ludot qui vient de me le dire.

L'ANSM est bien embêtée par les décisions du président ! ...

Maitre Ludot va donc assigner en justice le Ministre de la Santé et tous les labos !

Pas d'AMM (autorisation de mise sur le marché) pas, de vaccination obligatoire ?

Me Emmanuel Ludot : avocat au barreau de Reims, spécialisé dans les contentieux



Dr De Chazournes Philippe





Diffusez largement cela et contactez maître Ludot pour vos démarches individuelles"



Moralité : même le diable se prend les pieds dans les méandres de l'administration Française !





Recherche de l'association Ciel voilé :

Voici un extrait de l'article suivant :

https://arguments-vaccins.com/argument-20-tous-les-vaccins-actuellement-presents-sur-le-marche-grace-a-une-autorisation-conditionnelle-sont-en-phase-de-test-au-moins-jusquen-2022-faisant-des-personnes-vaccinees-des-cobayes-m/

Le prémisse 9 explicite la durée de validité de l’AMM conditionnelle qui est de un an :