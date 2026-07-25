Le glyphosate aggrave la saison des feux de forêt

21 juillet 2026 | Danielle Enblom, Association des consommateurs de produits biologiques

Cette semaine, une épaisse fumée d'incendies de forêt recouvre certaines régions d'Amérique du Nord, provenant des feux qui ravagent le Canada et le nord du Minnesota. Plus de 800 feux de forêt font rage actuellement dans les forêts canadiennes, et aux États-Unis, les pompiers s'efforcent de maîtriser 48 importants incendies non circonscrits.

La plupart de nos discussions sur le glyphosate portent sur l'agriculture, l'alimentation et la santé. Pourtant, en Amérique du Nord, des milliers d'hectares de forêts publiques sont traités chaque année avec des herbicides à base de glyphosate, souvent par voie aérienne, sur des terres dont dépendent les communautés pour l'eau potable, la faune sauvage et, dans de nombreux cas, l'alimentation et les pratiques culturelles.

Le glyphosate est principalement utilisé en foresterie pour éliminer les feuillus comme le bouleau, le peuplier et les arbustes à baies qui concurrencent les conifères d'intérêt commercial, pour lutter contre les espèces végétales envahissantes et pour dégager les abords des pipelines et des routes. Il en résulte des forêts plus uniformes et donc plus inflammables.

Glyphosate et feux de forêt

En foresterie, le glyphosate élimine systématiquement les plantes qui servent de barrière contre les incendies, tout en laissant derrière lui de la végétation morte, ce qui accroît la matière inflammable en forêt. Les trembles et les bouleaux affectés par les pulvérisations de glyphosate ralentissent naturellement la propagation du feu. Ils maintiennent les flammes près du sol, où les pompiers peuvent les contenir. Lorsque les forêts de conifères brûlent, elles alimentent les conditions qui aggravent la saison des feux suivante, car elles libèrent plus de deux fois plus de carbone que les forêts de feuillus.

Pulvérisation de glyphosate aux États-Unis

Une enquête menée pendant un an par Mother Jones a révélé que le Service des forêts des États-Unis et ses partenaires de l'industrie du bois ont pulvérisé du glyphosate sur les forêts déboisées et endommagées par le feu à des niveaux records. La Californie, à elle seule, a pulvérisé 121 tonnes de glyphosate sur ses forêts en 2023, soit cinq fois plus qu'il y a 20 ans, faisant de l'épandage forestier le marché du glyphosate connaissant la plus forte croissance dans cet État. L'article de Mother Jones souligne également un autre problème préoccupant : le glyphosate est régulièrement pulvérisé dans les forêts et les terres publiques où de nombreuses personnes pratiquent la cueillette. Ce phénomène se produit aux États-Unis et partout au Canada. Nombreux sont ceux qui, en consommant des baies et des champignons sauvages, ingèrent sans le savoir ce cancérogène probable.

Pulvérisation de glyphosate au Canada

En Ontario, une campagne citoyenne appelée Stop the Spray Ontario se mobilise depuis des années sur cette question. Ce groupe a été fondé par Joel Theriault, un pilote de brousse et chasseur. Il a pris conscience du problème après avoir abattu un ours noir dont les proches ont présenté des symptômes similaires à ceux d'une surexposition au glyphosate. L'été dernier, un projet d'épandage aérien d'herbicide a été stoppé grâce à une série de manifestations menées par les communautés autochtones et les défenseurs de l'environnement, dont Stop the Spray Ontario.

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https://organicconsumers.org/glyphosate-is-making-wildfire-season-worse/