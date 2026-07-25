Espagne : fraude généralisée des déclarations d'impact environnemental ?

https://x.com/Cyandeceres/status/2080763208533487763

En regardant la carte des incendies, il se trouve que j’ai eu envie de jeter un œil aux appels d’offres de la zone et j’ai trouvé quelque chose d’intéressant. En 2023, près de cette zone, on a proposé le Parc éolien Ágata (110 MW, 19 éoliennes de plus de 200 m de hauteur). Le promoteur était Green Capital Development, et l’emplacement principal des éoliennes était Peguerinos (Ávila).

L’infrastructure d’évacuation traversait vers Madrid et affectait des zones proches de San Martín de Valdeiglesias et des zones de protection (IBA « El Escorial-San Martín de Valdeiglesias », pinèdes du Bas Alberche, etc.).

Le résultat a été une Déclaration d’Impact Environnemental négative (BOE de janvier 2023). Le projet a été retoqué par le MITECO en raison de ses impacts sur l’avifaune, les habitats protégés et le paysage.

Quelque chose de similaire s’est produit à Matarraña (Teruel) l’année dernière. En juillet 2025, le Ministère de la Transition Écologique a émis une Déclaration d’Impact Environnemental défavorable au projet original (parcs Arlo, Céfiro, Paucali et Argestes). Quelques semaines plus tard ont eu lieu les incendies de l’été dernier. Curieusement, en juillet 2026 (il y a à peine deux semaines), l’entreprise a relancé le projet avec une version modifiée.

À ce stade du récit, il conviendrait de parler de la fraude généralisée dans les Déclarations d’Impact Environnemental (DIA) d’entreprises comme Forestalia. C’est précisément pour cela que Fernando Samper Rivas, Président et propriétaire de Forestalia, ou Eugenio Domínguez Collado, ancien Sous-Directeur Général de l’Évaluation Environnementale du MITECO, sont actuellement poursuivis pour des délits de prévarication environnementale, corruption, organisation criminelle et blanchiment.

La fraude consiste à manipuler le système d’évaluation environnementale pour que des projets renouvelables (principalement éoliens et solaires de Forestalia) obtiennent des DIA favorables de manière irrégulière. Parmi les projets qui ont bénéficié de cette fraude des DIA, le principal et le plus médiatisé est le Cluster del Maestrazgo (Teruel), considéré comme le plus grand complexe éolien d’Espagne en cours de traitement. On parle d’environ 52 projets de Forestalia (éoliens et solaires) dont les DIA sont sous soupçon.

Beaucoup se situent en Aragon, surtout à Teruel et Saragosse, des zones particulièrement ravagées par les incendies, tant l’année dernière que celle-ci.

De plus, précisément Forestalia tire une belle part du gâteau en emportant les arbres brûlés vers ses usines de biomasse. Ce bois est généralement vendu à des prix bien inférieurs à celui du bois sain, parfois au prix de « désinfection » ou même avec des aides publiques pour son enlèvement. Il peut arriver aux usines de biomasse à des coûts significativement plus bas, surtout s’il est proche de l’usine, en raison des frais de transport réduits. Ce fut le cas l’année dernière lors des incendies du Bierzo, quand le bois brûlé a été transporté à la centrale de biomasse de Cubillos del Sil, propriété de Forestalia.

En résumé, le feu s’avère très rentable pour certaines entreprises mais très coûteux pour les citoyens. Le coût par hectare d’extinction multiplie par 10 le coût de prévention (nettoyage de la forêt, brûlis contrôlés, etc.). Maintenir la forêt à l’état sauvage favorise des incendies de plus en plus virulents, et donc, c’est bon pour le modèle économique que je décris. À titre de confirmation, dans de nombreuses communautés autonomes, les moyens d’extinction sont privatisés, ce qui continue d’inciter au business du feu.

Voici le modèle économique dans lequel ils entendent transformer la forêt de notre pays. Celui qui souhaite approfondir ce système pervers d’incitations qui favorise la poursuite des incendies en Espagne peut regarder l’interview que j’ai faite précisément hier à @MetaforaVisual_ à propos de son documentaire « Ladrones de Fuego ».