Les technocrates convoitent votre eau : la « faillite mondiale de l’eau » selon l’ONU mise au jour

L’ONU appelle à une surveillance mondiale de l’eau et à une restructuration des droits d’usage

UNSHADOWED (IAF) 16 juillet 2026

https://unshadowed.substack.com/p/the-technocrats-want-your-water-uns

En 2005, le PDG de Nestlé (partenaire du Forum économique mondial) avait fait grand bruit en déclarant que l’eau n’était pas un droit humain. Une fois leurs intentions affichées, les technocrates se sont attelés à élaborer un récit de crise pour prendre le contrôle de cette ressource précieuse.

Cette année — coïncidant, ce qui n’a rien d’un hasard, avec les annonces de l’ONU et du Forum économique mondial selon lesquelles nous entrions dans une crise alimentaire nécessitant l’adoption de cultures génétiquement modifiées — cette rhétorique de crise a été portée à son paroxysme.

Dans un rapport publié en janvier 2026, l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies (UNU-INWEH) a proclamé une « faillite mondiale de l’eau ». Bien plus grave qu’une simple crise hydrique, la « faillite de l’eau » désigne un état post-crise persistant où les prélèvements humains à long terme dans les eaux de surface et souterraines dépassent les apports, provoquant une « dégradation pratiquement irréversible » du capital hydrique.

Le terme même de « faillite » trahit leur intention de tout accaparer : il présente la société comme insolvable et place notre eau sous administration judiciaire, permettant ainsi aux technocrates d’intervenir pour contrôler la ressource.

L’UNU-INWEH s’en est naturellement réjoui, qualifiant la nécessité d’une gouvernance mondiale de « gestion de la faillite » d’« opportunité à ne pas manquer » [PDF, p. 6]. Ils salivent ouvertement à l’idée de transformer leurs mesures de crise temporaires en une tutelle technocratique permanente sur cette situation durable. Plus précisément, ils évoquent la nécessité de :

une comptabilité et une surveillance transparentes de la consommation d’eau, ainsi que des limites contraignantes à son usage, la protection du « capital naturel lié à l’eau », des transitions axées sur l’équité, protégeant les groupes vulnérables (petits exploitants agricoles, femmes, communautés autochtones, populations à faibles revenus), ainsi qu’un rééquilibrage de la demande, une restructuration des droits d’usage et une réorientation des infrastructures, des technologies, de la finance et du commerce.

Examinons chacun de ces points. Jusqu'à la dernière goutte

Bien que le rapport préconise une « comptabilité transparente de l'eau » — un suivi centralisé de la moindre goutte, intégrant explicitement l'observation par satellite, la mesure et la modélisation par IA —, il reste muet sur la propriété des données ou sur qui définit les seuils d'épuisement jugés « sûrs ». Il est simplement entendu qu'une infrastructure de surveillance est nécessaire pour rationner efficacement la ressource.

La notion de « limites contraignantes » implique la création de nouvelles strates bureaucratiques chargées de plafonner, d'autoriser et de restreindre l'usage de l'eau. Les agriculteurs indépendants, les petits propriétaires autonomes et les communautés rurales risquent d'être étranglés, tandis que l'agro-industrie — et les centres de données — obtiendront des dérogations ou pourront acheter des crédits de compensation.

La « protection du capital naturel lié à l'eau » — défini comme incluant les aquifères, les zones humides, les rivières et les glaciers — justifie de nouvelles restrictions sur l'usage des terres privées. Cette approche ouvre la voie à la mise en réserve de davantage de terres et d'étendues d'eau dans le cadre de l'objectif « 30x30 », officiellement adopté lors de la COP15 en 2022, qui prévoit de sanctuariser 30 % des terres et des eaux à des fins de « réensauvagement ».

Le « rééquilibrage de la demande et la restructuration des droits » appellent clairement à une refonte des droits de propriété et à une redéfinition de l'accès aux ressources hydriques. C'est là le cœur de la prise de pouvoir technocratique : l'eau cesse d'être une ressource locale ou souveraine pour devenir un actif « tokenisé », géré par des ONG non élues et des instances supranationales, en phase avec les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et l'agenda de décarbonation.

Vous pensiez détenir des droits d'eau sur vos terres agricoles ? Vous refusez de céder votre ruisseau ? Alors, vous êtes un raciste qui fait obstacle aux « transitions axées sur l'équité » visant à protéger les « groupes vulnérables »... mais quid des centres de données ?!

Pourquoi maintenant ? Le rapport s'empresse de pointer du doigt l'agriculture, la surpopulation et les « prélèvements humains ». C'est de votre faute. Pourtant, il garde un silence stupéfiant sur les besoins colossaux des centres de données des technocrates — infrastructures pourtant indispensables pour assurer la surveillance et imposer les restrictions aux citoyens ordinaires.

Le Lawrence Berkeley National Laboratory estime que moins d'un tiers des propriétaires de centres de données aux États-Unis mesurent leur consommation d'eau. Ils ne veulent tout simplement pas savoir. Belle démonstration de « comptabilité transparente » ! Selon le rapport « AI Data Center Ecology Report 2026 » d'AIDataCenterMap.org, rédigé par Hakeem Anwar, les hyperscalers tels que Google communiquent leurs chiffres de consommation d'eau sur la base d'estimations issues de méthodes propriétaires opaques (« boîte noire »), rendant toute vérification par des tiers impossible. Cette hypocrisie est absolument sidérante lorsqu'elle se dissimule derrière le vernis d'écoblanchiment de la justice sociale et environnementale.

En résumé, cette « faillite mondiale de l'eau » s'apparente à une prise de contrôle hostile de la ressource en eau par des technocrates appliquant le même scénario que pour l'alimentation et l'énergie : créer la pénurie, centraliser le contrôle et privilégier leurs propres infrastructures. Les nouveaux dispositifs de surveillance et les restrictions imposées à l'eau serviront à contraindre les agriculteurs à adopter l'« irrigation de précision » et des cultures génétiquement modifiées pour être « résilientes face au climat ».

Le rapport omet toutefois de mentionner toute solution concrète et décentralisée. La récupération des eaux de pluie à usage privé peut avoir un impact considérable. L'augmentation de la teneur en matière organique des sols peut, quant à elle, améliorer de façon spectaculaire la capacité de rétention d'eau, renforcer la résilience des exploitations agricoles et même rendre l'irrigation inutile. Si la résilience des fermes était réellement une priorité, comme ils le prétendent, ces méthodes régénératrices seraient encouragées — et non un système mondial de surveillance de la consommation d'eau nécessitant des centres de données extrêmement gourmands en ressources.

La véritable priorité est le contrôle. Que faire ? Faites passer le message — partagez cette publication sur les réseaux sociaux et au sein des groupes d'agriculteurs ou de personnes pratiquant l'autosuffisance. Plus les gens comprendront le véritable objectif visé, plus sa mise en œuvre sera difficile.

Partager, comprenez et documentez vos droits d'accès à l'eau dès maintenant — obtenez une documentation officielle de vos droits avant que des cadres de « gestion de la faillite » ne viennent les restreindre ou les rendre opaques.

Renforcez votre résilience personnelle — la récupération des eaux de pluie, même depuis un petit toit, permet de constituer rapidement une réserve utile pour la maison ou le jardin. (L'eau de pluie est également chargée en azote, ce qui est excellent pour les plantes, et elle est exempte des matières solides dissoutes ou des produits chimiques présents dans l'eau du robinet... !)

Faites-vous entendre — exigez des explications sur les raisons pour lesquelles les centres de données bénéficient d'exemptions alors que les familles sont confrontées à de nouveaux systèmes de comptage et à des restrictions.

Soutenez les voix indépendantes — relayez les chercheurs, les agriculteurs et les médias qui dénoncent ces projets (comme AIDataCenterMap.org). Contribuez à priver leur propagande de visibilité et veillez à ce qu'elle ne reste pas sans contestation.

Rejetez la tentative des technocrates de prendre le contrôle de notre alimentation et de notre eau. La propriété souveraine de ces ressources à l'échelle locale EST un droit humain, et nous devons la défendre.