Jusqu’où ira le harcèlement violent sur les professionnels de santé?

Diane Vincero Mondialisation.ca, 19 août 2021

Stupeur totale hier soir, en apprenant que la violence du harcèlement qu’exercent nos dirigeants sur les professionnels de santé s’est encore accentuée, en ciblant cette fois, la catégorie des professionnels libéraux.

Nous savons déjà qu’à partir de mi-septembre, les revenus des professionnels de santé salariés non vaccinés seront suspendus. Cela concerne les médecins, dentistes, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, etc.

À partir de mi-octobre, c’est au tour des professionnels de santé libéraux (ceux qui ont un cabinet) d’être la cible de cette violence sans nom : leurs prestations ne seront plus remboursées par la SS !!! Une première en France !!!

Manipulation hautement perverse et vicieuse : pourquoi punir les patients qui ne seront donc plus remboursés des actes dont ils auront bénéficié en cabinet ?? Et, les professionnels de santé vont se retrouver… sans revenus, si leurs patients fuient leurs cabinets, sachant que leurs cotisations obligatoires CPAM, URSSAF, CARMF (caisse de retraite), et leurs charges fixes (loyer du cabinet, etc.) continueront à courir… Ce qui veut dire : faillite, cessation d’activité… Donc, patients et professionnels de santé sont pris en étau par les dirigeants… L’art de diviser encore et encore !!!!