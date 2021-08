Covid : le règne de la cupidité et la chute de la médecine occidentale moderne

Le médecin résistant – Tribune France Soir - le 17/08/2021 à 14:35

TRIBUNE - Un aperçu sur le scandale du vaccin COVID-19 et du passe sanitaire

"Quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la Connaissance ;

La raison fut une aide ; la raison est l'entrave." Sri Aurobindo

Une perte des valeurs humaines et spirituelles

Nos sociétés occidentales, par un progrès technique et matériel porté à un niveau inédit et exclusif, marquent une rupture profonde dans l'Histoire, en se différenciant radicalement des sociétés traditionnelles (que l'on pourra trouver plus aisément en Orient), où les valeurs spirituelles tiennent lieu de Principes. La crise de la COVID-19 a tristement illustré cette évolution, marquée par une scission entre La Médecine Traditionnelle Séculaire et une médecine dite "moderne" , fière et orgueilleuse, basée uniquement sur des "preuves" rationnelles (Evidence Based Medicine). Négation de la spiritualité, des Principes immuables, de l'Être, de l'humilité, de la transcendance ; affirmation de la seule matière, du contingent, de l'ego, de l'orgueil, d'un monde de rationalité sans D.ieu... Cause profonde de l'inextricable situation dans laquelle la partie occidentale de l'humanité s'est embourbée lors de cette épidémie.