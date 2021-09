Karine Lacombe sera devant un juge pour diffamation et dénigrement envers l'IHU

Publié le 08/09/2021 à 13:30 FranceSoir

La Pr Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le 10 novembre 2020





Une conférence de presse s'est tenue hier à Paris à l'hôtel Castille, rue Cambon, avec notamment le Dr Marty et le Pr Lacombe, afin de dénonçer les "violences" et "menaces" envers certains médecins qui ont pris une place médiatique importante dans les grands médias depuis maintenant 18 mois.



FranceSoir avait demandé à assister à l'événement, puisque ses organisateurs entendaient entre autres dénoncer une tribune publiée sur le panorama et la gestion catastrophique de la crise. Une tribune suivie d'un éditorial de mise au point, dans lequel nous avions formulé cette demande.

Demande qui n'a pas été acceptée, selon une conception toute particulière du débat public. Nous avions notamment des questions pour la professeure Lacombe qui était un des intervenants. Était-ce une volonté de n'avoir que des questions autorisées ? Ces questions lui ont donc été envoyées par la suite par courriel, sans réponse à cette heure.





Lors de la conférence, Karine Lacombe, qui par ses prises de position s'est retrouvée depuis plus d'un an au coeur de la controverse scientifico-médiatique, et qui a été la cible d'attaques comprenant ici des reproches fondés, là des attaques personnelles malvenues, s'est levée à plusieurs reprises pour dénoncer la violence subie, et répondre aux questions.



Cependant à aucun moment, elle n'a fait mention pour l’auditoire et les journalistes présents qu’elle faisait elle-même l’objet d’une plainte de l'IHU . En effet, l'infectiologue de l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) a été entendue dans le cadre de la plainte déposée par l’IHU Méditerranée-Infections du Pr Raoult pour diffamation.



Rappelons que Karine Lacombe avait notamment accusé le professeur Raoult de donner aux Français « un faux espoir de guérison » et d’être « en-dehors de toute démarche éthique ».