Renouvellement des AMM et preuves de qualité des vaccins : le référé-liberté de Me Teissedre

France Soir - Le 8 septembre 2021





De nombreuses informations complémentaires sont régulièrement demandées sur les vaccins. Parmi elles, la question des AMM (autorisations de mise sur le marché) conditionnelles est à l'ordre du jour, directement liée à celle des documents attestant de l'efficacité des vaccins, normalement fournis par leurs fabricants respectifs.

En effet, alors que nous avons dépassé les délais d’introduction d’une demande de renouvellement initialement prévus par les AMM, et que nous n'avons aucune nouvelle de la part des autorités de santé, nous sommes en bon droit de nous poser la question suivante : la vague des troisièmes doses, qui est déjà annoncée, aura-t-elle lieu dans le bon respect du règlement européen ? Comme nous le disions dans l'article précédent, ou bien il n'a pas été respecté, ou bien elle l'a été mais sans aucune transparence sur les différentes étapes à respecter, dont une instance comme l'ANSM devrait rendre compte publiquement au vu des enjeux.