La Suède interdit les voyageurs en provenance d'Israël, l'un des pays les plus vaccinés au monde.

Tyler Durden - Jeudi 2 septembre 2021 – Zero Hedge

https://www.zerohedge.com/covid-19/sweden-bans-travelers-israel-one-most-vaccinated-countries-world?



La Suède a réimposé des restrictions d'entrée pour les voyageurs en provenance des États-Unis et de cinq autres pays, mais envisagera des règles plus clémentes pour les personnes vaccinées.



Le gouvernement suédois a officiellement prolongé aujourd'hui l'interdiction d'entrée en Suède pour les ressortissants de pays non membres de l'UE/EEE jusqu'au 31 octobre, comme le rapportait The Local la semaine dernière.



Il existe plusieurs exceptions à l'interdiction, notamment pour les personnes voyageant pour des raisons spécifiques, ainsi que pour celles provenant de certains pays, mais jeudi, six pays ont été retirés de la liste des "pays sûrs" : en raison d'une augmentation des infections par le virus Covid-19 dans ces pays, à partir du 6 septembre, l'interdiction d'entrée s'appliquera également aux pays suivants : Kosovo, Liban, Monténégro et Macédoine du Nord, États-Unis et Israël.



Le cas d'Israël est particulièrement remarquable car, bien que ce pays soit depuis longtemps l'un des plus vaccinés au monde et qu'il affiche le pourcentage le plus élevé de la population ayant reçu un troisième vaccin de rappel (25 %), c'est aussi le pays où la dernière vague d'infections au covid-19 vient d'atteindre des sommets inégalés.



Cela ne signifie pas nécessairement que tous les voyages en provenance de ces pays seront interdits, car les voyageurs peuvent entrer dans une autre catégorie d'exemption, par exemple s'ils voyagent pour des raisons familiales urgentes ou s'ils ont la citoyenneté européenne ou un permis de séjour suédois. La décision de réimposer des restrictions à ces six pays résulte d'une recommandation de l'UE.



Actuellement, la Suède ne fait aucune distinction entre les voyageurs vaccinés et non vaccinés lorsqu'il s'agit de voyages en dehors de l'Union européenne, mais le gouvernement a laissé entendre que de nouvelles exemptions pour les voyageurs vaccinés "résidant dans certains pays tiers" pourraient être envisagées.



"Il y a un certain nombre de pays avec lesquels la Suède entretient des relations étroites. Là, le gouvernement va maintenant étudier la possibilité d'exempter les résidents entièrement vaccinés dans certains pays tiers", a déclaré le ministre de l'Intérieur Mikael Damberg à l'agence de presse TT jeudi.



"Je pense principalement au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, même si ce pays est plus complexe et que de nombreux États ont des règles très différentes."