Lettre ouverte d'un groupe de psychologues indépendants au Président

Publié le 03/09/2021 à 16:09 FranceSoir





TRIBUNE - Gestion Covid-19 : pour que le respect de la personne dans sa dimension psychique soit toujours un droit inaliénable !

Adressé à : M. le Président de la République E. MACRON ; les membres du Conseil de défense et de sécurité nationale ; M. Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; les membres du Conseil Scientifique covid-19 ; les membres du Comité A.

Impactés en tant que citoyens français, en première ligne pour observer, analyser et accueillir les effets psychoaffectifs, psychosociaux et psychosomatiques sur le public dont nous prenons soin dans le cadre de nos activités professionnelles, bousculés et malmenés par nos instances dirigeantes, après presque deux ans de gestion de cette "crise Covid-19", nous, psychologues, avons décidé de partager nos observations, nos interrogations, nos doutes et nos colères entre collègues.

Le constat est sans appel pour le collectif que nous avons constitué. En effet, la situation inédite que nous traversons et les réponses de nos dirigeants sont en opposition totale avec les valeurs et l'éthique que nous défendons quotidiennement dans notre profession.