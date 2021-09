Travailler avec les plantes, les sols et l'eau pour rafraîchir le climat et réhydrater les paysages de la Terre

Traduction non officielle en français du 25ème Foresight Brief du PNUE

Contexte

Les Foresight Briefs sont publiés par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) afin de mettre en lumière un point chaud du changement environnemental, de présenter un sujet scientifique émergent ou de discuter d'une question environnementale actuelle. Le public peut ainsi découvrir ce qui se passe dans son environnement en mutation et les conséquences de ses choix quotidiens, et de réfléchir aux orientations futures des politiques. La 25e édition améliore notre compréhension des relations entrecroisées et des flux d'énergie qui en découlent entre les plantes, les sols et l'eau sur le sol, ainsi que dans et avec l'atmosphère. Elle explique comment ces relations peuvent contribuer à atténuer le changement climatique, tout en créant en même temps un écosystème résilient.

Résumé