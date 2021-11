Dr. Robert Malone : Sommet international COVID

Analyse du Dr Joseph Mercola – Le 6 novembre 2021

L'histoire en bref

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a passé outre le groupe d'experts du CDC et a suivi la recommandation de procéder à une injection de rappel pour les adultes présentant un risque élevé d'infection.

En effet, le vaccin COVID-19 ne protège pas totalement contre l'infection, la réplication ou l'excrétion du virus, et ce n'est pas parce que vous avez été vacciné que vous n'allez pas infecter d'autres personnes.

Un contrat social tacite a convaincu de nombreuses personnes de se faire vacciner : si vous vous soumettez aux injections expérimentales, vous serez non seulement protégé personnellement, mais aussi votre communauté, et nous pourrons tous nous rétablir et retrouver un sentiment de normalité.

En réduisant les symptômes de la maladie tout en permettant à la réplication virale de se poursuivre, les injections augmentent la probabilité que les personnes vaccinées deviennent de grands propagateurs du COVID-19.

Malone prévoit qu'au fur et à mesure que l'efficacité des injections diminuera, nous verrons de plus en plus de cas de personnes vaccinées qui contracteront le COVID-19, seront hospitalisées et mourront en conséquence, et les gens devront alors accepter le fait qu'ils ont été trompés.

Les trois actions que Mme Malone a retenues du sommet international COVID sont l'importance d'optimiser les niveaux de vitamine D, de ne pas vivre dans la peur et de trouver un médecin qui vous donnera un traitement précoce contre le COVID-19 si vous êtes positif.

Le Dr Robert Malone, inventeur de la technologie de la plateforme de base des vaccins à ARNm et à ADN, faisait partie des médecins, avocats et autres professionnels respectés qui se sont exprimés lors du Sommet international COVID à Rome, du 12 au 14 septembre 2021.

Cette initiative transfrontalière visait à fournir un espace et une plateforme sécurisés pour l'échange d'informations et le partage d'expériences, de recherches et d'études afin de faire progresser les soins aux patients atteints du COVID-19 dans le monde entier.

Il est devenu tout à fait clair que les injections ne sont pas la panacée pour mettre fin à la pandémie comme on le prétend, et Malone s'est entretenu avec TrialSite News pour aider à diffuser la vérité sur l'inefficacité et les risques des vaccins, sur les conflits d'intérêts du gouvernement qui mettent la santé publique en danger et plus encore.1

La FDA et les CDC sont "au-delà de la loi"

Le comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes (VRBPAC) a voté le 17 septembre 2021 en faveur de l'autorisation d'un troisième rappel du vaccin COVID de Pfizer-BioNTech Comirnaty pour les personnes âgées de plus de 65 ans et d'autres personnes à haut risque.

N'oubliez pas que l'injection que vous recevez est toujours celle de Pfizer, qui fait l'objet d'une autorisation prolongée d'utilisation en cas d'urgence (EUA), et non le Comirnaty, qui a été pleinement approuvé. Bien que les deux produits soient considérés comme interchangeables, ils ne sont pas identiques d'un point de vue juridique. Le Comirnaty ne bénéficie pas de la protection de l'EUA en matière de responsabilité, alors que l'injection Pfizer sous EUA en bénéficie.

Alors que le VRBPAC a voté pour l'approbation d'un rappel pour les personnes à haut risque et les personnes de plus de 65 ans, le comité consultatif d'experts du CDC ne l'a pas fait. Le comité consultatif du CDC a en fait voté contre la recommandation d'un rappel pour les personnes à haut risque en fonction de leur profession ou de leurs conditions de vie, déclarant que seules les personnes âgées de plus de 65 ans devraient être éligibles pour un rappel à l'heure actuelle.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a toutefois décidé de ne pas écouter ses propres experts. Le 24 septembre 2021, elle a tout simplement passé outre le groupe d'experts des CDC et a suivi la recommandation d'émettre une dose de rappel pour les adultes présentant un risque élevé d'infection en raison de leur profession ou de leurs conditions de vie. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des CDC que leur propre groupe consultatif de l'ACIP a été annulé2.

"La FDA et les CDC sont de plus en plus hors la loi. Ils ne ressentent pas le besoin de se conformer de quelque manière que ce soit, même du bout des lèvres, aux politiques, aux procédures, aux exigences légales... ou à quoi que ce soit d'autre. Ils sont plutôt à l'aise pour faire ce qu'ils veulent", a déclaré M. Malone.3 "Je ne pense pas que ce soit une bonne politique à plusieurs niveaux. Ce n'est pas une bonne science "4.

Le pistolet fumant de la recherche sur le gain de fonction

Malone aborde brièvement l'origine du SRAS-CoV-2, qui, selon lui, semble provenir d'un laboratoire :5

"L'information liant la caractérisation génétique du virus parent à ce qui semble fortement être une souche génétiquement modifiée... tout cela constitue un pistolet fumant pour la recherche sur le gain de fonction....

Il est de plus en plus difficile d'arriver à une autre conclusion que celle que ce virus provient d'un laboratoire, et qu'il provient d'un laboratoire financé par le NIH NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases] ... et qu'il s'agit de recherches effectuées dans le laboratoire de Wuhan, en Chine".

Si vous utilisez cela comme hypothèse de travail, que le SRAS-CoV-2 est un produit de la recherche du GOF, un projet qui était une collaboration entre le laboratoire de Wuhan et le gouvernement américain, et que d'une manière ou d'une autre le virus s'est échappé, note Malone, imaginez être un haut fonctionnaire du gouvernement, comme le directeur des National Institutes of Health ou du NIAID.

"Quelle serait votre réaction ?" demande-t-il. "Je serais envahi par la culpabilité. Je serais frénétique. Et si c'était le cas, cela pourrait expliquer le comportement irrationnel du gouvernement et des hauts fonctionnaires du gouvernement. "6 Les conflits d'intérêts sont également problématiques, comme la nature intrinsèquement conflictuelle du CDC. Le CDC a pour mission de promouvoir les vaccins et l'adoption des vaccins, a expliqué M. Malone, mais aussi la sécurité des vaccins.

Ces missions sont en conflit, et l'agence se concentre sur la promotion des vaccins, et non sur l'évaluation minutieuse des données relatives à leur sécurité. À l'avenir, dit-il, le CDC devrait être divisé en deux parties, de sorte que la promotion des programmes de vaccination puisse être séparée du contrôle de leur sécurité.

Les personnes vaccinées sont les propagateurs de la maladie

Les médias et les responsables gouvernementaux continuent de répéter comme un perroquet que la pandémie est le fait de personnes non vaccinées, même si les "cas révolutionnaires", ou les échecs de la vaccination, augmentent. En date du 12 octobre 2021, le CDC a déclaré que 31 895 personnes ayant reçu une injection complète contre le COVID-19 ont été hospitalisées ou sont décédées à cause du COVID-19.7

"Les vaccins ne vous protègent pas totalement contre l'infection, la réplication du virus et l'excrétion... ce n'est pas parce que vous avez été vacciné que vous n'allez pas infecter quelqu'un d'autre", a déclaré Malone. En outre, M. Malone pense qu'en réduisant les symptômes de la maladie tout en permettant la poursuite de la réplication virale, les injections augmentent la probabilité que les personnes vaccinées deviennent de grands propagateurs du COVID-19:8.

"C'est là que le bât blesse... on peut faire valoir que, parce que les vaccins offrent une protection contre le virus de l'hépatite

"En général, si vous êtes vacciné contre le delta, la réplication du virus dans votre corps sera aussi importante que celle d'une personne non vaccinée, mais vous ne vous sentirez pas aussi malade.

Qu'est-ce que ça veut dire ? "Oh, je peux aller travailler", non ? Donc, si vous y réfléchissez bien... les personnes vaccinées sont en fait celles qui créent le plus grand risque pour tout le monde, parce qu'elles seront toujours capables d'être infectées, de répliquer le virus au moins au même niveau, sinon plus, que les personnes non vaccinées. Elles continuent à disperser le virus partout, mais elles se sentent bien. Et donc, elles sont, par définition, configurées pour être de super-diffuseuses."

Le contrat social a été détruit

Malone pense que de nombreuses personnes se sont soumises aux injections en raison d'un contrat social tacite. Dans une interview accordée à The Epoch Times, il explique:9

"Ce contrat social était le suivant : 'Malgré ce que vous avez pu entendre sur les risques de certains de ces produits et le fait que nous avons admis les avoir précipités, nous protégeons votre santé. Si vous prenez ces produits, vous serez en sécurité". C'est le contrat social. Malgré toutes ces autres préoccupations, vous serez en sécurité et vous n'aurez pas à les reprendre. Vous serez protégé. Les gens croyaient qu'ils avaient un bouclier s'ils adhéraient et faisaient ça."

L'idée était le sacrifice de soi pour le bien commun. Si vous vous soumettez aux injections expérimentales, vous serez non seulement protégé personnellement, mais vous protégerez également votre communauté, et nous pourrons tous nous rétablir et retrouver un sentiment de normalité. Sauf que les gens ont été vaccinés et que la normalité n'est pas revenue, que des personnes ont eu des effets secondaires indésirables et des décès provoqués par les vaccins et que la "normalité" au sens du mot avant 2020 n'est pas revenue.

Malone prévoit qu'au fur et à mesure que l'efficacité des vaccins diminuera, nous verrons de plus en plus de personnes vaccinées contracter le COVID-19, être hospitalisées et mourir en conséquence. Il estime qu'un nouveau pic sera atteint vers janvier ou février 2022.

À ce moment-là et à l'avenir, dit-il, "les gens devront accepter le fait que les personnes vaccinées continuent d'être hospitalisées et de mourir". "Le contrat social sera rendu caduc. Il sera détruit... Et les gens devront alors accepter le fait qu'ils ont été trompés "10.

Mesures à prendre lors du sommet international du COVID

L'une des mesures que M. Malone a prises lors du sommet international COVID est celle dont je parle depuis des années : Optimisez votre taux de vitamine D. M. Malone a déclaré qu'il est "on ne peut plus clair" que de nombreuses personnes présentent une carence en vitamine D et qu'elles ont tout intérêt à augmenter leur taux.

Les données des études D*Action de GrassrootsHealth suggèrent que le niveau optimal pour la santé et la prévention des maladies se situe entre 60 ng/mL et 80 ng/mL, tandis que le seuil de suffisance semble se situer autour de 40 ng/mL. En Europe, les mesures que vous recherchez sont respectivement de 150 à 200 nmol/L et de 100 nmol/L. Il souhaite également que les gens sachent qu'il n'est pas nécessaire d'être rongé par la peur :11

"On vous a tellement transmis un message de peur. De la peur, de la peur et encore de la peur. Et, franchement, c'est dans l'intérêt des grands médias. C'est ainsi qu'ils vendent leur produit. Vous n'avez pas à avoir peur...

Pour les enfants, à moins que vos enfants aient des conditions préexistantes majeures, la probabilité qu'ils meurent ou tombent gravement malades à cause de cela est une fraction d'une fraction d'une fraction d'un pour cent. C'est minuscule et, franchement, en particulier pour les enfants de sexe masculin, la probabilité que le vaccin leur cause des dommages est beaucoup plus élevée que cela. C'est toujours une fraction de pour cent, mais le ratio n'est pas encourageant."

Il fait écho aux propos d'un nombre croissant de médecins qui tentent de faire passer le message de l'importance d'un traitement précoce. Si vous avez des symptômes des voies respiratoires supérieures, ne supposez pas que c'est le COVID-19. Faites un test et, s'il est positif, trouvez un médecin qui vous donnera un traitement précoce "et la probabilité que vous vous retrouviez à l'hôpital ou que vous mouriez est infime."

Malone fait également partie du Global COVID Summit, une alliance internationale de médecins et de scientifiques qui se sont engagés à dire la vérité pour faire avancer la recherche et le traitement de la pandémie de COVID.12 Ils rassemblent un ensemble d'informations entièrement sélectionnées et destinées aux professionnels de la santé, mais tout le monde peut consulter leurs données en ligne.

Ils estiment que des personnes meurent du COVID-19 parce qu'on leur refuse des traitements précoces et vitaux et ont créé la Déclaration pour rendre aux médecins leur droit de traiter leurs patients et pour que les patients aient le droit de recevoir ces traitements "sans crainte d'interférence, de rétribution ou de censure de la part du gouvernement, des pharmacies, des sociétés pharmaceutiques et des grandes entreprises technologiques "13.

En date du 14 octobre 2021, plus de 12 000 médecins et scientifiques avaient signé la déclaration14, et elle est toujours ouverte à la signature. Parce que Malone et d'autres personnes qui se sont exprimées contre la propagande du COVID-19 font face à une presse hostile qui attaque leur réputation et les rabaisse, ils se défendent de la meilleure façon qui soit : en continuant à partager la vérité.