Le climat et la piste de l'argent

La vérité inavouée est que Big Oil finance la campagne contre Big Oil. Cela semble contradictoire ?

On a menti aux militants pour le climat. Le mouvement pour le climat (New Green Deal) est financé par de grandes organisations caritatives et des fondations d'entreprise, notamment la National Endowment for Democracy, les Soros Open Society Foundations, le Rockefeller Brothers Trust, la Shell Foundation, BP, Goldman Sachs, entre autres.

Alors que "Big Oil" est tenu responsable des effets dévastateurs de l'industrie des combustibles fossiles, l'architecte de Big Oil, à savoir la famille Rockefeller, est le principal protagoniste du Green New Deal : "À partir des années 1980, le Rockefeller Brothers Fund est devenu le principal défenseur de l'agenda du réchauffement climatique. ...

Dans son examen du programme de développement durable, le Rockefeller Brothers Fund se vante d'avoir été l'un des premiers grands activistes du réchauffement climatique, citant son fort plaidoyer à la fois pour la formation en 1988 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU et pour l'établissement en 1992 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. " (L'Institut juridique de l'énergie et de l'environnement publié en 2016).Le débat sur le climat de la planète est d'une importance cruciale.

Mais qui contrôle ce débat ? Les grandes fondations capitalistes mènent finalement la barque ?

L'article suivant de F. William Engdahl documente soigneusement le rôle des puissants acteurs économiques derrière la "finance verte". Cet article a été publié pour la première fois en septembre 2019, coïncidant avec la tenue de la COP25 à Madrid.

Il existe une relation contradictoire évidente. Selon William Engdahl, le New Green Deal est un "projet économique" de plusieurs milliards : Le prince Charles, [...] ainsi que la Banque d'Angleterre et la finance de la City de Londres ont promu des "instruments financiers verts", avec en tête les obligations vertes, pour réorienter les plans de retraite et les fonds mutuels vers des projets verts."

Le climat. Qui l'eût cru ? Les mêmes méga-corporations et méga-milliardaires à l'origine de la mondialisation de l'économie mondiale au cours des dernières décennies, dont la recherche de la valeur actionnariale et de la réduction des coûts a causé tant de dommages à notre environnement, tant dans le monde industriel que dans les économies sous-développées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, sont les principaux bailleurs de fonds du mouvement "populaire" de décarbonisation, de la Suède à l'Allemagne en passant par les États-Unis et au-delà.

S'agit-il d'un sentiment de culpabilité ou d'un objectif plus profond de financiarisation de l'air que nous respirons et plus encore ?

Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur les dangers du CO2 et les risques de réchauffement de la planète, qui pourraient provoquer une catastrophe mondiale avec une augmentation de la température moyenne de 1,5 à 2 degrés Celsius dans les 12 prochaines années, il convient de noter qui encourage le flot actuel de propagande et d'activisme climatique.

La finance verte

Plusieurs années avant qu'Al Gore et d'autres ne décident d'utiliser une jeune écolière suédoise pour être l'enfant-vedette de l'urgence de l'action climatique, ou aux États-Unis l'appel d'Alexandria Ocasio-Cortez pour une réorganisation complète de l'économie autour d'un Green New Deal, les géants de la finance ont commencé à concevoir des schémas pour orienter des centaines de milliards de fonds futurs vers des investissements dans des entreprises "climatiques" souvent sans valeur.

En 2013, après des années de préparation minutieuse, une société immobilière suédoise, Vasakronan, a émis la première "obligation verte" d'entreprise. Elles ont été suivies par d'autres, dont Apple, la SNCF et la grande banque française Crédit Agricole. En novembre 2013, la société Tesla Energy d'Elon Musk, en proie à de nombreux problèmes, a émis le premier titre adossé à des actifs solaires.

Aujourd'hui, selon la Climate Bonds Initiative, plus de 500 milliards de dollars d'obligations vertes sont en circulation. Les créateurs de l'idée des obligations déclarent que leur objectif est de conquérir une part importante des 45 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le monde qui se sont engagés nominalement à investir dans des projets "respectueux du climat".

Bonnie Prince Charles, futur monarque du Royaume-Uni, ainsi que la Banque d'Angleterre et la City de Londres ont promu des "instruments financiers verts", au premier rang desquels les obligations vertes, afin de réorienter les plans de retraite et les fonds communs de placement vers des projets verts. Un acteur clé dans la mise en relation des institutions financières mondiales avec l'agenda vert est le chef sortant de la Banque d'Angleterre, Mark Carney.

En décembre 2015, le Conseil de stabilité financière (FSB) de la Banque des règlements internationaux, présidé alors par Carney, a créé la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), pour conseiller "les investisseurs, les prêteurs et les assurances sur les risques liés au climat." C'était certainement un centre d'intérêt bizarre pour les banquiers centraux mondiaux.

En 2016, la TCFD ainsi que la City of London Corporation et le gouvernement britannique ont lancé l'initiative Green Finance, visant à canaliser des milliers de milliards de dollars vers des investissements "verts".

Les banquiers centraux du FSB ont nommé 31 personnes pour former la TCFD. Présidée par le milliardaire Michael Bloomberg du fil financier, elle comprend des personnes clés de JP MorganChase, de BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde avec près de 7 000 milliards de dollars, de la Barclays Bank, de HSBC, la banque de Londres-Hong Kong condamnée à plusieurs reprises pour avoir blanchi de la drogue et d'autres fonds noirs, de Swiss Re, le deuxième réassureur mondial, de la banque chinoise ICBC, de Tata Steel, de ENI Oil, de Dow Chemical, du géant minier BHP Billington et de David Blood de Generation Investment LLC d'Al Gore. En fait, il semble que les renards écrivent les règles du nouveau poulailler vert.

Carney, de la Banque d'Angleterre, a également joué un rôle clé dans les efforts visant à faire de la City de Londres le centre financier de la finance verte mondiale. Le chancelier de l'Échiquier britannique sortant, Philip Hammond, a publié en juillet 2019 un livre blanc intitulé "Green Finance Strategy : Transformer la finance pour un avenir plus vert". Selon ce document, "l'une des initiatives les plus influentes à voir le jour est le groupe de travail du secteur privé du Conseil de stabilité financière sur les informations financières liées au climat (TCFD), soutenu par Mark Carney et présidé par Michael Bloomberg. Cette initiative a été approuvée par des institutions représentant 118 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde." Il semble y avoir un plan ici. Ce plan consiste à financiariser l'ensemble de l'économie mondiale en utilisant la peur d'un scénario de fin du monde pour atteindre des objectifs arbitraires tels que "des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles."

Goldman Sachs, acteur clé

L'omniprésente banque de Wall Street, Goldman Sachs, qui a notamment donné naissance au président sortant de la BCE, Mario Draghi, et au directeur de la Banque d'Angleterre, Carney, vient de dévoiler le premier indice mondial des meilleures valeurs environnementales, réalisé en collaboration avec le CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, basé à Londres. Le CDP, notamment, est financé par des investisseurs tels que HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, American International Group, et State Street Corp.

Le nouvel indice, appelé CDP Environment EW et CDP Eurozone EW, vise à attirer les fonds d'investissement, les systèmes de retraite d'État tels que le CalPERS (California Public Employees' Retirement System) et le CalSTRS (California State Teachers' Retirement System), dont les actifs combinés s'élèvent à plus de 600 milliards de dollars, pour qu'ils investissent dans leurs cibles soigneusement sélectionnées. Parmi les entreprises les mieux notées de l'indice figurent Alphabet, propriétaire de Google, Microsoft, ING Group, Diageo, Philips, Danone et, comme par hasard, Goldman Sachs.

C'est alors qu'entrent en scène Greta, AOC et consorts

À ce stade, les événements prennent une tournure cynique, car nous sommes confrontés à des activistes climatiques très populaires, dont la promotion est très forte, comme la Suédoise Greta Thunberg ou la New-Yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, et le Green New Deal. Aussi sincères que soient ces militants, il y a une machine financière bien huilée derrière leur promotion pour le gain.

Greta Thunberg fait partie d'un réseau bien connecté lié à l'organisation d'Al Gore qui est cyniquement et professionnellement commercialisé et utilisé par des agences telles que l'ONU, la Commission européenne et les intérêts financiers derrière l'agenda climatique actuel. Comme le documente le chercheur et militant canadien pour le climat Cory Morningstar dans une excellente série d'articles, ce qui est en jeu, c'est un réseau bien ficelé lié à l'investisseur américain pour le climat et profiteur climatique extrêmement riche, Al Gore, président du groupe Generation Investment.

L'associé de Gore, David Blood, ancien fonctionnaire de Goldman Sachs, est membre de la TCFD créée par la BRI. Greta Thunberg et son ami américain de 17 ans, Jamie Margolin, ont tous deux été répertoriés comme "conseiller spécial pour la jeunesse et administrateur" de l'ONG suédoise We Don't Have Time, fondée par son PDG Ingmar Rentzhog. Rentzhog est membre de l'organisation Climate Reality Organization Leaders d'Al Gore, et fait partie de la Task Force européenne sur la politique climatique. Il a été formé en mars 2017 par Al Gore à Denver, et à nouveau en juin 2018, à Berlin. Le projet de réalité climatique d'Al Gore est un partenaire de We Don't Have Time.

La députée Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), qui a fait grand bruit dès ses premiers jours au Congrès américain pour avoir dévoilé un "Green New Deal" visant à réorganiser complètement l'économie américaine pour un coût de peut-être 100 000 milliards de dollars, n'est pas non plus dépourvue de conseils avisés. AOC a ouvertement admis qu'elle s'est présentée au Congrès à l'instigation d'un groupe appelé Justice Democrats. Elle a déclaré à un journaliste : "Je ne me présenterais pas si je n'avais pas reçu le soutien de Justice Democrats et de Brand New Congress. Umm, en fait, ce sont ces organisations, Justice Democrats et Brand New Congress également, qui m'ont demandé de me présenter en premier lieu. Ce sont eux qui m'ont appelé il y a un an et demi..." Aujourd'hui, en tant que membre du Congrès, les conseillers d'AOC comprennent le cofondateur de Justice Democrats, Zack Exley. Exley était un boursier de l'Open Society et a obtenu des fonds, entre autres de l'Open Society Foundations et de la Ford Foundation, pour créer un prédécesseur de Justice Democrats afin de recruter des candidats sélectionnés pour les élections.

Le véritable programme est économique

Les liens entre les plus grands groupes financiers, les banques centrales et les entreprises mondiales et la pression actuelle en faveur d'une stratégie climatique radicale visant à abandonner l'économie des combustibles fossiles au profit d'une économie verte vague et inexpliquée, semblent moins relever d'un souci réel de faire de notre planète un environnement propre et sain où vivre. Il s'agit plutôt d'un programme, intimement lié à l'Agenda 2030 de l'ONU pour l'économie "durable", et au développement de milliers de milliards de dollars de nouvelles richesses pour les banques mondiales et les géants financiers qui constituent les véritables pouvoirs en place.

En février 2019, à la suite d'un discours de Greta Thunberg à la Commission européenne à Bruxelles, Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, après avoir galamment baisé la main de Greta, a semblé être poussé à l'action. Il a déclaré à Greta et à la presse que l'UE devrait dépenser des centaines de milliards d'euros pour lutter contre le changement climatique au cours des dix prochaines années. Juncker a proposé qu'entre 2021 et 2027, "un euro sur quatre dépensé dans le cadre du budget de l'UE soit consacré à des actions visant à atténuer le changement climatique."

Ce que le rusé Juncker n'a pas dit, c'est que cette décision n'avait rien à voir avec le plaidoyer de la jeune militante suédoise. Elle avait été prise conjointement avec la Banque mondiale une année entière auparavant, le 26 septembre 2018, lors du One Planet Summit, avec la Banque mondiale, les fondations Bloomberg, le Forum économique mondial et d'autres. Juncker avait habilement utilisé l'attention médiatique accordée à la jeune suédoise pour promouvoir son agenda climatique.

Le 17 octobre 2018, quelques jours après l'accord de l'UE au One Planet Summit, l'UE de Juncker a signé un protocole d'accord avec Breakthrough Energy-Europe dans lequel les sociétés membres de Breakthrough Energy-Europe auront un accès préférentiel à tout financement.

Parmi les membres de Breakthrough Energy figurent Richard Branson (Virgin Air), Bill Gates, Jack Ma (Alibaba), Mark Zuckerberg (Facebook), SAR le Prince Al-waleed bin Talal, Ray Dalio (Bridgewater Associates), Julian Robertson (Tiger Management), David Rubenstein (Carlyle Group), George Soros (Soros Fund Management LLC), Masayoshi Son (Softbank).

Ne vous y trompez pas. Lorsque les multinationales les plus influentes, les plus grands investisseurs institutionnels du monde, dont BlackRock et Goldman Sachs, les Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque d'Angleterre et d'autres banques centrales de la BRI s'allient pour financer un soi-disant programme vert, appelé Green New Deal ou autre, il est temps de regarder derrière la surface des campagnes publiques d'activistes climatiques pour connaître le véritable programme.

Le tableau qui se dessine est celui d'une tentative de réorganisation financière de l'économie mondiale en utilisant le climat, par rapport auquel le soleil et son énergie ont des ordres de grandeur plus importants que l'humanité ne le pourra jamais, pour essayer de nous convaincre, nous les gens ordinaires, de faire des sacrifices incalculables pour "sauver notre planète".

En 2010, le chef du groupe de travail 3 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies, le Dr Otmar Edenhofer, a déclaré à un journaliste : "... il faut dire clairement que nous redistribuons de facto les richesses du monde par la politique climatique. Il faut se libérer de l'illusion que la politique climatique internationale est une politique environnementale. Cela n'a presque plus rien à voir avec la politique environnementale, avec des problèmes comme la déforestation ou le trou dans la couche d'ozone." Depuis lors, la stratégie de politique économique s'est considérablement développée.