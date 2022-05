France : les Sénateurs connaissent la dangerosité des injections géniques pour les enfants… mais ne veulent pas que cela se sache!

Jean-Dominique Michel – Le 23 mai 2022

Moment de vérité demain en France ?!

Après avoir été auditionnés par la commission d’enquête sénatoriale chargée de faire la lumière sur la sécurité des injection géniques présentées comme des vaccins, Christine Cotton, Emmanuelle Darles et Vincent Pavan montent au créneau. Ce qu’ils révèlent est en effet hénaurme !

Première surprise -et pas des meilleures : non seulement leur audition n’a-t-elle pas été retransmise comme cela est de coutume… mais de plus aucun compte-rendu n’a été réalisé. Tout ceci rendant impossible que la population soit informée de la teneur des échanges et surtout du contenu de la présentation des trois experts. Curieuse conception de la démocratie, même s’il est vrai qu’on n’est plus à une curiosité près en la matière hélas depuis bientôt deux ans et demie.

Cependant, c’est en entendant leur témoignage sur le contenu des-dits échanges que les chaussettes -sinon les bras- nous en tombent : les Sénatrices et Sénateurs, mis devant la réalité des données et des statistiques montrant que les injections sont de 500 à 3’000 fois plus dangereuses que le virus du Covid pour les enfants ont placidement répondu qu’ils étaient déjà au courant ! Ceci au moment où la France vient de réserver… 12 millions de doses pédiatriques pour l’automne.