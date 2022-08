Moderna porte plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation de brevets du vaccin à ARNm

FranceSoir Publié le 26 août 2022 - 18:10

L'entreprise américaine de biotechnologies Moderna a annoncé ce 26 août qu'elle portait plainte contre les géants Pfizer et BioNTech, pour violation de brevets sur l'ARN messager.

L'entreprise américaine est « convaincue que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager de Moderna » , précise un communiqué de la firme.

Dès le début de la pandémie, les deux concurrents Pfizer/BioNTech et Moderna se sont lancés dans la course à la production des vaccins anti-covid, notamment en se basant sur la technologie à ARN messager. Le communiqué rapporte que la société américaine « estime que le vaccin COVID-19 Comirnaty® de Pfizer et BioNTech enfreint les brevets que Moderna a déposés entre 2010 et 2016 et qui couvrent la technologie ARNm fondatrice de Moderna » .

Accusant Pfizer et BioNTech d’avoir « copié cette technologie, sans l'autorisation de Moderna, pour fabriquer Comirnaty® » , Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna, a affirmé que la firme compte poursuivre Pfizer et BioNtech en justice. « Nous intentons des poursuites pour protéger la plateforme technologique ARNm innovante que nous avons développée, pour laquelle nous avons investi des milliards de dollars et que nous avons brevetée au cours de la décennie qui a précédé la pandémie de COVID-19 » , précise-t-il.