« Une idée épouvantable »: le premier vaccin pour le contrôle des naissances fait l’objet d’essais cliniques

Plutôt que de perturber le cycle menstruel, comme le font les formes hormonales de contrôle des naissances, le vaccin utilise le système immunitaire pour prévenir la grossesse en bloquant la fécondation.

Brenda Baletti – mondialisation.ca – Le 15 mai 2023

Le premier vaccin contraceptif de l’humanité fait déjà l’objet d’essais cliniques, selon un article publié cette semaine dans The Atlantic .

La journaliste Katherine J. Wu, Ph.D. , a décrit le vaccin, tel qu’il a été conçu par le professeur Gursaran Pran Talwar , en précisant qu’il s’agirait d’une :

“ Nouvelle forme de contraception qui pourrait bloquer la grossesse sans les compromis habituels; une intervention à longue durée d’action mais réversible; bon marché, discrète et facile à administrer; moins invasive qu’un dispositif intra-utérin et plus pratique qu’une pilule quotidienne.

“ Il permettrait d’éviter les effets secondaires gênants, parfois dangereux, tels que la prise de poids, les sautes d’humeur et les caillots sanguins et accidents vasculaires cérébraux, rares mais risqués. Il incarnerait le type du modèle “on le met et on l’oublie” qui est devenu la norme en matière de santé.

