Plainte Fuellmich contre OMS et Davos

Collectif – Le 27 septembre 2023 – mondialisation.ca

Une équipe de plus de 1.000 avocats et de plus de 10.000 experts médicaux, dirigée par l’Allemand Reiner Fuellmich, l’un des avocats les plus puissants d’Europe, a lancé la plus grande plainte de l’histoire appelée « Nuremberg 2 » contre l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et le Davos Group (Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, âgé de plus de 80 ans) pour crimes contre l’humanité.

Le Dr Reiner Fuellmich est un avocat germano-américain, c’est lui qui a gagné des procès de plusieurs millions de dollars contre l’escroquerie de la Deutsche Bank et celui contre Volkswagen pour l’escroquerie du Dieselgate. Il est l’un des fondateurs de la « commission d’enquête de la Couronne allemande ». Fuellmich et son équipe ont rassemblé des milliers de preuves scientifiques démontrant le manque total de fiabilité des tests PCR et la fraude qui les sous-tend. Fuellmich parlait alors des vaccins et constatait qu' »ils n’ont rien à voir avec les vaccins, mais font partie d’expériences génétiques ». Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux établis par un personnel médical corrompu, le vaccin « expérimental » lui-même viole l’article 32 de la Convention de Genève.

La suite :