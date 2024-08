Etats-Unis : le fluor diminue le QI des enfants

Le rapport du gouvernement américain, longtemps attendu, est enfin publié et conclut que le fluor diminue le QI chez les enfants

Derrick Broze Le dernier vagabond américain 22 août 2024



( Le fluor est un élément et le fluorure est l’ion de l’élément fluor. )





La version finale du rapport confirme ce que les versions préliminaires précédentes avaient conclu : l'exposition au fluorure est associée à un QI plus faible chez les enfants.

Le rapport final du programme national de toxicologie des États-Unis, longtemps retardé et censuré, a conclu à une « confiance modérée » dans le fait que l'exposition au fluorure est « systématiquement associée à un QI plus faible chez les enfants ».





Le rapport du NTP a été la source de controverses au cours des deux dernières années, car il est devenu clair que des éléments du gouvernement américain cherchaient à empêcher sa publication.





Le rapport final du NTP, également connu sous le nom de monographie, a indiqué que 72 études ont examiné « l'association entre l'exposition au fluorure et le QI chez les enfants », et que 64 d'entre elles ont trouvé « une relation inverse associée entre l'exposition estimée au fluorure et le QI chez les enfants ».





Sur les 72 études au total, le NTP a considéré que 19 d'entre elles étaient « de haute qualité », et parmi ces études de haute qualité, 18 « ont fait état d'une association inverse entre l'exposition estimée au fluorure et le QI chez les enfants ».





Même parmi les 53 autres études considérées comme « de faible qualité », le NTP a constaté que « 46 des 53 études de faible qualité [88 %] menées auprès d’enfants ont également trouvé des preuves d’une association inverse entre l’exposition estimée au fluorure et le QI chez les enfants ».





Le NTP est géré par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour coordonner, évaluer et rendre compte de la toxicologie au sein des agences publiques, et son siège social est situé au National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS).





Bien que ces conclusions soient une nouvelle de dernière minute pour la grande majorité du public, les lecteurs réguliers de The Last American Vagabond sont informés de ces conclusions depuis au moins 2020 en raison de notre couverture continue de cette question importante.





Bien que la conclusion de la version finale de la monographie du NTP soit formulée avec force, il est probable qu’elle continue à faire l’objet de débats en raison de certaines réserves.





Par exemple, la conclusion mentionne des « expositions estimées plus élevées au fluorure », qui, selon les scientifiques, se situent à des « concentrations de fluorure dans l’eau potable qui dépassent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour la qualité de l’eau potable de 1,5 mg/L de fluorure ». Les scientifiques du NTP appellent à « davantage d’études » pour « comprendre pleinement le potentiel d’une exposition plus faible au fluorure à affecter le QI des enfants ».





Ces réserves sont déjà utilisées par les médias d’entreprise pour minimiser la gravité des conclusions du NTP. L’un des articles les plus largement diffusés de l’Associated Press est intitulé « Un rapport du gouvernement américain indique que le fluorure à deux fois la limite recommandée est lié à un QI plus faible chez les enfants ». La mention de « deux fois la limite recommandée » est destinée à désinformer le public en lui faisant croire que les conclusions ne s’appliquent pas aux niveaux de fluorure actuellement recommandés par le gouvernement américain de 0,7 mg/L dans l’eau.





Cependant, au plus profond du rapport de 324 pages du NTP, les scientifiques indiquent clairement qu’ils pensent que leurs conclusions s’appliquent à la population américaine. Ils écrivent (soulignement ajouté) :





"Cependant, comme les gens reçoivent du fluor de multiples sources (pas seulement de l'eau potable), les personnes vivant dans des zones où l'eau est fluorée de manière optimale peuvent avoir des expositions totales au fluor supérieures à la concentration de leur eau potable. De plus, certaines personnes vivant aux États-Unis vivent dans des zones où la concentration naturelle de fluor dans l'eau potable est supérieure à 1,5 mg/L"





Les scientifiques du NTP vont encore plus loin et concluent :





"Cela indique que la confiance modérée dans l'association inverse entre l'exposition au fluor et le QI des enfants est pertinente pour certains enfants vivant aux États-Unis".





Ces déclarations supplémentaires sont extrêmement importantes car les gens consommeront probablement plus de fluor en raison des multiples sources d'exposition, notamment dans les aliments transformés ou en cuisinant avec de l'eau fluorée. Cela s'applique particulièrement aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de problèmes rénaux qui consommeront plus d'eau que la personne moyenne.





La longue bataille des scientifiques du NTP pour préserver la science

La publication du rapport du NTP coïncide avec la bataille juridique en cours entre l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et le Fluoride Action Network (FAN). Le procès a commencé après la décision de l'EPA en 2016 de rejeter la requête du plaignant en vertu de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA). Le FAN tente de prouver que le fluorure est une neurotoxine et devrait être réglementé ou interdit en vertu de la TSCA.





La deuxième phase du procès sur le fluorure s'est terminée en février, mais le juge Edward Chen n'a pas encore statué sur la question. Maintenant que la version finale de la monographie du NTP a été publiée, Chen pourrait bientôt décider de rendre sa décision finale.





Les courriels publiés début janvier 2023 dans le cadre du procès révèlent que divers éléments du gouvernement américain semblent avoir été impliqués dans un effort concerté pour bloquer la publication du projet de rapport du NTP - un rapport qui a conclu que le fluorure est lié à un QI inférieur chez les enfants.





Les courriels montrent que les scientifiques du NTP pensaient que leur travail était terminé et ont fixé une date pour mai 2022 pour publication. Cependant, les dirigeants aux plus hauts niveaux du ministère de la Santé et des Services sociaux sont intervenus pour empêcher la publication du rapport.





Un courriel daté du 28 avril 2022 montre que le Dr Mary Wolfe, directrice du Bureau des politiques, de l'examen et de la sensibilisation du NTP, a envoyé un courriel à Casey Hannan, directeur de la Division de la santé bucco-dentaire des CDC, et a déclaré que « l'analyse et les conclusions du NTP sont établies ». Le Dr Wolfe a également fait savoir à Hannan que le NTP avait examiné les commentaires précédemment soumis par les CDC, mais prévoyait toujours de publier l'examen « mi/fin mai » 2022.





Dans un courriel du 11 mai 2022, Wolfe informe à nouveau Hannan et le CDC que le NTP a « fixé le 18 mai 2022 pour la publication de la monographie. La monographie sera publiée sur le site Web du NTP et nous enverrons un avis de publication par courriel aux abonnés de la liste de diffusion du NTP. »





Cependant, plus tard dans la journée et le lendemain, le Dr Karen Hacker, directrice du Centre national pour la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé du CDC, a déclaré au Dr Wolfe que le CDC s’inquiétait de la publication de l’examen du NTP sans un examen supplémentaire par la « direction du NIH ». Hacker a également posé des questions sur la possibilité d’un « examen interinstitutions » par le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).





Le Dr Wolfe a ensuite déclaré au CDC que « nous (le NTP) pensons que les conclusions actuelles, telles qu’énoncées dans la monographie, reflètent la portée de notre évaluation et la littérature scientifique disponible et qu’aucune révision n’est nécessaire ».





Pendant ce temps, alors que le Dr Wolfe défendait le travail du NTP, des courriels internes entre responsables de la Division de la santé bucco-dentaire du CDC révèlent que le CDC se préparait déjà à empêcher la publication. Un courriel du 12 mai 2022 de Hannan indique :





« La date de publication du 18 mai pour [la monographie] n’aura presque certainement pas lieu. OASH et NIH OD vont clairement s'impliquer davantage. »





OASH fait référence au Bureau du Secrétaire adjoint à la Santé, le deuxième bureau le plus élevé du Département de la Santé et des Services Sociaux, tandis que NIH OD fait référence au Bureau du Directeur du NIH, le bureau le plus élevé au sein du NIH. Le directeur actuel du NIH est Lawrence A. Tabak.





Un autre courriel daté du 3 juin 2022 montre Nicole Johnson, directrice adjointe des politiques, des partenariats et de la communication stratégique à la Division de la santé bucco-dentaire des CDC, contactant Jennifer Greaser, analyste principale des politiques de santé publique au bureau des CDC à Washington. Johnson déclare :





« Les dernières nouvelles que nous avons entendues (hier) sont que ASH Levine a mis le rapport en suspens jusqu'à nouvel ordre. »





ASH Levine fait référence à la secrétaire adjointe à la Santé des États-Unis, Rachel Levine.





Ces communications indiquent une intervention directe du chef du NIH et du secrétaire adjoint à la Santé du Département de la Santé et des Services Sociaux.





Les courriels confirment ce que l’on soupçonnait depuis longtemps. À savoir que des responsables gouvernementaux à un certain niveau empêchaient la publication de cette importante étude sur la toxicité du fluorure. L’interférence du CDC s’ajoute à un processus déjà inhabituel employé par le NTP pour évaluer les données sur la sécurité de la fluoration de l’eau.





D’autres courriels publiés dans le cadre du procès comprennent un aperçu rare des discussions entre les scientifiques du gouvernement et les pairs examinateurs anonymes. Certains des allers-retours portent sur le souhait du pair examinateur de voir le NTP insérer des déclarations indiquant que la majorité des études examinées impliquaient une exposition au fluorure à des niveaux supérieurs à la dose recommandée par le gouvernement américain pour la fluoration de l’eau.





Les scientifiques du NTP affirment à plusieurs reprises que leur point de vue est que l’ajout d’une telle déclaration est inutile car la fluoration de l’eau n’est pas la seule exposition à laquelle un individu est confronté. « Comme nous le disions dans la monographie, le fluorure est présent dans l’eau, certains aliments, les produits dentaires, certains produits pharmaceutiques, etc., et les comportements individuels sont susceptibles d’être un déterminant important des expositions totales réelles au fluorure », écrit le NTP.





Les preuves continuent de s'accumuler

Une étude récente qui n'a pas été incluse dans le rapport final du NTP a été publiée en mai 2024 dans la revue médicale JAMA Network Open. L'étude, Maternal Urinary Fluoride and Child Neurobehavior at Age 36 Months.





Les chercheurs ont étudié les niveaux de fluorure urinaire maternel (MUF) de 229 femmes enceintes hispaniques vivant à Los Angeles, en Californie. Ils ont recherché des associations entre le MUF au troisième trimestre et le neurocomportement des enfants à l'âge de 3 ans. Ils ont découvert que « l'exposition prénatale au fluor peut augmenter le risque de problèmes neurocomportementaux chez les enfants ».





« Ces résultats suggèrent qu'il pourrait être nécessaire d'établir des recommandations pour limiter l'exposition au fluor de toutes les sources pendant la période prénatale, une période où le cerveau en développement est connu pour être particulièrement vulnérable aux lésions causées par les agressions environnementales », indique l'étude (soulignement ajouté).





Les chercheurs du JAMA écrivent : « L’échantillon étudié résidait dans une région où l’eau était principalement fluorée et avait des expositions au fluorure typiques de ceux qui vivent dans des communautés fluorées en Amérique du Nord ».





L’étude du JAMA, ainsi que la publication du rapport final du NTP pourrait amener le juge Chen à statuer en faveur du Fluoride Action Network. Cela pourrait également ne mener à rien, car le gouvernement américain continue d'ignorer ses propres données qui montrent que la fluoration de l'eau nuit aux Américains.





https://tlavagabond.substack.com/p/long-delayed-us-government-report