Défiance massive envers les institutions et appel à un retour de la souveraineté : nouveau sondage MIS Group pour France-Soir/BonSens.org

BonSens.org et France-Soir Publié le 30 août 2025 – 16:00





Un sondage réalisé ce 28 août 2025 par MIS Group pour France-Soir/BonSens.org auprès d’un échantillon représentatif de 1200 Français révèle un climat de mécontentement profond envers le gouvernement, les institutions européennes et la gestion des crises économiques, sociales et internationales. Ce sondage, menée dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques, met en lumière une défiance généralisée, une montée du sentiment souverainiste et une forte préoccupation face à la hausse des prix.

Résumé

Perceptions économiques

40 % des Français estiment que leur situation économique s’est aggravée au cours des six derniers mois, contre 8 % qui notent une amélioration et 49 % qui la jugent stable.

Pour 55 %, les produits alimentaires sont le secteur le plus touché par la hausse des prix, suivis par l’énergie électrique (34 %), les services de santé (6 %) et le transport (4 %) en première position.

74 % attribuent les difficultés économiques aux dirigeants français, notamment Emmanuel Macron, contre 9 % à Ursula von der Leyen et 5 % aux États-Unis.

Opinions politiques

78 % des Français n’ont pas confiance dans le gouvernement, contre seulement 14 % qui expriment de la confiance.



