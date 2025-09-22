Jusqu’à 139 tonnes de pesticides dans les nuages : voilà ce que révèle une étude menée au puy de Dôme

Une équipe de chercheurs de l’Université Clermont Auvergne a publié récemment une étude alarmante : les nuages qui survolent la France pourraient contenir jusqu’à 139 tonnes de pesticides.

Par Stéphanie Merzet

Publié le 21 septembre 2025 à 13h52

L’étude, parue dans la revue Environmental Science & Technology et également disponible sur le site de l'Université Clermont Auvergne , repose sur l’analyse de six échantillons d’eau de nuage prélevés entre l’été 2023 et le printemps 2024 au sommet du puy de Dôme. Les résultats sont sans appel : 32 substances chimiques ont été identifiées, parmi lesquelles des fongicides, insecticides, herbicides, biocides et produits de dégradation.

" Dans deux échantillons, la concentration totale dépassait la limite européenne pour l’eau potable (0,5 µg/L, Directive UE 2020/2184) », souligne l’équipe scientifique.

Plus inquiétant encore, certains composés détectés sont interdits en France, ce qui suggère un transport atmosphérique sur de longues distances. Les chercheurs ont également mis en évidence la présence de produits de transformation, preuve que les pesticides peuvent réagir chimiquement dans l’atmosphère.

Une pollution invisible mais omniprésente

En extrapolant les données recueillies au puy de Dôme à l’ensemble des nuages de basse et moyenne altitude au-dessus du territoire français, les scientifiques estiment que jusqu’à 139 tonnes de pesticides pourraient circuler dans l’atmosphère.

Cette pollution invisible soulève de nombreuses questions : « Les nuages contiennent des quantités significatives de pesticides, capables d’affecter également des zones éloignées des zones agricoles ». Les chercheurs rappellent que la contamination par les pesticides est une préoccupation croissante et alarmante pour l’environnement et la santé humaine.

