Les phtalates présents dans les produits du quotidien pourraient favoriser le cancer du sein, selon une nouvelle étude

5 septembre 2025 | Source : U.S. Right to Know | par Pamela Ferdinand





Cette étude soulève de nouvelles questions sur la sécurité des produits chimiques que des millions d'Américains rencontrent chaque jour dans l'air, les aliments et l'eau. (Crédit photo : iStock by Getty Images)

De nouvelles recherches suggèrent que les produits chimiques courants présents dans les plastiques, les produits de soins personnels et les emballages alimentaires pourraient favoriser l'apparition, la croissance et la propagation du cancer du sein, deuxième cause de décès par cancer chez les femmes.





Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents et les plus mortels au monde, causant plus de 42 000 décès aux États-Unis, avec des taux particulièrement élevés chez les femmes noires. Seuls 5 à 10 % sont héréditaires, ce qui signifie que la plupart sont dus à des facteurs environnementaux et liés au mode de vie.





Les résultats, publiés ce mois-ci [septembre 2025] dans la revue Ecotoxicology and Environmental Safety, suggèrent que les phtalates détournent les systèmes hormonaux de l'organisme, activent les gènes responsables du cancer et facilitent la formation et le traitement des tumeurs. Cette étude soulève de nouvelles questions sur la sécurité des produits chimiques que des millions d'Américains rencontrent chaque jour dans l'air, les aliments et l'eau.





« Les phtalates sont des substances toxiques environnementales omniprésentes qui influencent l'apparition, la progression et les métastases du cancer du sein », ont déclaré les scientifiques, dirigés par le Dr Michal Toborek de la faculté de médecine Leonard M. Miller de l'Université de Miami.





« À mesure qu'une tumeur mammaire progresse, la maladie s'intensifie sous l'effet des effets de l'exposition aux phtalates sur l'activité hormonale, la résistance aux médicaments, le dysfonctionnement métabolique et le caractère souche des cellules cancéreuses. La tumeur et son microenvironnement deviennent plus agressifs, entraînant à terme des conséquences potentiellement fatales. »





L'étude souligne également de fortes disparités réglementaires : l'UE a restreint plusieurs phtalates dans le cadre de son règlement REACH. Parallèlement, les États-Unis n'en ont interdit qu'une poignée dans les jouets pour enfants et autorisent toujours les phtalates dans la plupart des emballages alimentaires et des produits de soins personnels. Les phtalates pourraient également être un composant non divulgué des parfums artificiels.





Certains États ont adopté ou introduit des lois, comme le Toxic-Free Cosmetic Act dans l'État de Washington et en Californie, limitant les phtalates et autres substances chimiques nocives dans les cosmétiques et les produits de soins personnels. Le Vermont est devenu le premier État en 2024 à interdire certains de ces produits dans les protections hygiéniques l'année dernière.





Comment les produits du quotidien peuvent accroître le risque de cancer du sein

Les phtalates, ajoutés aux plastiques pour les rendre plus souples et plus durables, sont présents dans une vaste gamme de produits de consommation et industriels, des produits pour les ongles aux parfums, en passant par les déodorants et les eaux de Cologne, jusqu'aux matériaux de construction, aux produits pharmaceutiques et aux emballages alimentaires. Une nouvelle étude met en évidence les principaux facteurs de risque de cancer du sein :





Activation des voies cancéreuses : Les phtalates peuvent surstimuler les systèmes de signalisation cellulaire, permettant aux cellules cancéreuses de se développer et de se propager.

Favoriser les gènes tumoraux : Les phtalates stimulent les gènes responsables du cancer tout en bloquant le processus normal d'élimination des cellules endommagées par l'organisme.

Agir comme l'œstrogène : En imitant cette hormone, connue pour être à l'origine de nombreux cancers du sein, les phtalates peuvent perturber les signaux cellulaires et déclencher une division cellulaire incontrôlée.

Rendre les tumeurs plus agressives : Ils déclenchent des modifications qui favorisent l'invasion des organes distants par les cellules cancéreuses (métastases), responsables de la plupart des décès par cancer. Ils stimulent également l'angiogenèse (la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs), ce qui rend le cancer encore plus difficile à contrôler.

Affaiblir les traitements contre le cancer : Des études en laboratoire ont montré qu'un plastifiant courant, le DEHP, réduisait l'efficacité des médicaments de chimiothérapie tels que le paclitaxel, la doxorubicine et le tamoxifène.

Perturber le métabolisme : Des concentrations élevées de phtalates ont été associées à une augmentation de l'indice de masse corporelle (IMC), suggérant que ces substances chimiques perturbent le métabolisme et augmentent le risque de cancer du sein. Les phtalates peuvent également amplifier les changements dans la façon dont les cellules utilisent l'énergie (« effet Warburg »), favorisant ainsi la croissance tumorale.

Stimuler les cellules souches du cancer du sein : Même de faibles concentrations de phtalates peuvent renforcer ces cellules agressives, ce qui rend les tumeurs plus susceptibles de se propager, de résister aux traitements et de récidiver.

L'exposition en conditions réelles suggère des liens avec le cancer.

Bien que moins nombreuses que les expériences en laboratoire, les études humaines corroborent certaines de ces conclusions. Une étude a révélé que les femmes danoises fortement exposées au phtalate de dibutyle (DBP), utilisé dans les vernis à ongles, les parfums et les laques pour cheveux, présentaient un risque presque deux fois plus élevé de développer le cancer du sein le plus courant (le cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes (RE) positifs).





Une autre étude a montré que les femmes ayant arrêté d'utiliser des produits de soins personnels contenant des phtalates pendant 28 jours présentaient des taux urinaires plus faibles de ces substances chimiques. L'étude a également montré une inversion de l'activité des gènes liés au cancer dans le tissu mammaire.





Les perturbateurs endocriniens comme les phtalates, le bisphénol A (BPA) et les substances polyfluoroalkylées (PFAS, ou « substances chimiques éternelles ») interfèrent avec les signaux hormonaux qui régulent l'organisme. Parmi d'autres problèmes de santé graves, ils ont été associés à des complications à la naissance, à l'asthme, aux maladies cardiovasculaires, au déclin cognitif, à l'obésité et à des problèmes de santé reproductive.





Le cancer du sein se développe principalement chez les femmes d'âge moyen et plus âgées. Cependant, le tissu mammaire étant très sensible aux hormones, les femmes plus jeunes, en particulier celles





Les femmes âgées de 18 à 34 ans sont considérées comme présentant un risque plus élevé en raison de leur utilisation accrue de produits d'hygiène et de soins capillaires contenant des perturbateurs endocriniens, selon les chercheurs. Des centaines de ces substances chimiques ont été détectées dans les tissus mammaires à partir de multiples sources environnementales.





Les chercheurs appellent à des études plus réalistes et à long terme.

D'importantes questions demeurent, affirment les auteurs de l'étude. De nombreuses études en laboratoire utilisent des doses plus élevées que les expositions habituelles en vie réelle, tandis que les études humaines reposent souvent sur des échantillons d'urine à court terme qui ne reflètent pas le risque à vie. La plupart des recherches s'appuient également sur des modèles animaux et deux lignées cellulaires standard de cancer du sein, qui ne parviennent pas à saisir la diversité des tumeurs réelles.





De plus, l'exposition est rarement isolée : les personnes sont également en contact avec du BPA, des parabènes et d'autres perturbateurs endocriniens qui peuvent agir ensemble de manière complexe.





Les auteurs appellent à des études à plus grande échelle et à long terme, suivant l'exposition depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Des modèles tridimensionnels de tissus mammaires et la surveillance des biomarqueurs de l'activité hormonale, du stress oxydatif et des modifications génétiques pourraient également mieux relier les résultats de laboratoire à la santé, affirment-ils.





« Comprendre la cancérogénicité des phtalates et les moyens de l'atténuer est essentiel pour éclairer les politiques de santé publique, les recommandations cliniques et les méthodes individuelles de réduction des risques.»





Pour réduire votre exposition aux phtalates :





Choisissez des contenants pour aliments et boissons en verre ou en acier inoxydable.

Évitez les produits en polychlorure de vinyle (PVC) ou portant le symbole de recyclage n° 3.

Ne chauffez pas le plastique (par exemple, au micro-ondes ou au lave-vaisselle).

Privilégiez les aliments frais et entiers et évitez les aliments ultra-transformés et emballés.

Utilisez des produits de soins personnels, des nettoyants ménagers et autres articles sans parfum et sans phtalates.

Source : Mount Sinai Institute for Exposomic Research





Référence





Tiburcio D, Parsell M, Shapiro H, et al. Perturbation endocrinienne des métastases : Comment les phtalates favorisent la cancérogénèse du sein. Écotoxicologie et sécurité environnementale. 2025 ; 303 : 118874. doi:10.1016/j.ecoenv.2025.118874





https://organicconsumers.org/phthalates-in-everyday-products-may-fuel-breast-cancer-new-study-warns/



