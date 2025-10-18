Conférence et séminaire 2026 sur le génie climatique
13 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |
Illustrant la recherche et le financement à huis clos de la modification du rayonnement solaire (MRS) et du génie climatique.
La Conférence de recherche Gordon (GRC), intitulée « Rapprocher les observations, les modèles et les impacts de la recherche sur la modification du rayonnement solaire », se tiendra du 21 au 26 juin 2026 à Newry, dans le Maine. D'après leur site web, « les personnes n'ayant pas obtenu une licence en sciences/ingénierie (ou un diplôme équivalent) ne sont pas autorisées à participer aux conférences et séminaires de recherche Gordon. »
Les sujets de discussion incluent : la science des approches d’ingénierie climatique et leurs impacts potentiels, l’injection d’aérosols stratosphériques, l’éclaircissement des nuages marins et l’amincissement des nuages froids, les analogues actuels d’interventions futures hypothétiques, l’ingénierie des systèmes d’injection et la caractérisation de l’évolution des aérosols en champ proche, les études en extérieur à petite échelle, les impacts de l’ingénierie climatique sur les systèmes naturels, les impacts de l’ingénierie climatique sur la société, la réflexion au-delà des scénarios actuels de gestion des risques de catastrophe (GRS) et le rapprochement entre les sciences sociales et physiques de l’ingénierie climatique.
