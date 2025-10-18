Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

Conférence et séminaire 2026 sur le génie climatique

18 Octobre 2025, 18:37pm

Conférence et séminaire 2026 sur le génie climatique

 

13 octobre 2025 | ZEROGeoengineering.com |

 

Illustrant la recherche et le financement à huis clos de la modification du rayonnement solaire (MRS) et du génie climatique.

 

La Conférence de recherche Gordon (GRC), intitulée « Rapprocher les observations, les modèles et les impacts de la recherche sur la modification du rayonnement solaire », se tiendra du 21 au 26 juin 2026 à Newry, dans le Maine. D'après leur site web, « les personnes n'ayant pas obtenu une licence en sciences/ingénierie (ou un diplôme équivalent) ne sont pas autorisées à participer aux conférences et séminaires de recherche Gordon. »

 

Les sujets de discussion incluent : la science des approches d’ingénierie climatique et leurs impacts potentiels, l’injection d’aérosols stratosphériques, l’éclaircissement des nuages ​​marins et l’amincissement des nuages ​​froids, les analogues actuels d’interventions futures hypothétiques, l’ingénierie des systèmes d’injection et la caractérisation de l’évolution des aérosols en champ proche, les études en extérieur à petite échelle, les impacts de l’ingénierie climatique sur les systèmes naturels, les impacts de l’ingénierie climatique sur la société, la réflexion au-delà des scénarios actuels de gestion des risques de catastrophe (GRS) et le rapprochement entre les sciences sociales et physiques de l’ingénierie climatique.

 

La suite :

 

https://zerogeoengineering.com/2025/2026-conference-and-seminar-on-climate-engineering/

 

 

