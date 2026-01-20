Le Pape refuse de rencontrer Macron

https://x.com/johndaviesclar1/status/2013486899185299787

Macron agace le Pape Rencontre annulée

Ancien secrétaire au dicastère pour la culture, Mgr Pagazzi rapporte le refus du Saint-Père de recevoir E. Macron en audience privée début janvier

Le changement de vitraux à Notre-Dame serait perçu comme "un travestissement" par le Pape Léon XIV

À cela s'ajoutent les "lois iniques d'euthanasie qui ne respectent pas la vie même en sa dernière heure"

Le climat "détestable" selon Mgr Giovanni Cesare Pagazzi entre la partie française et le Pape montre aussi "l'anti-américanisme du camp français" selon l'entourage du Saint-Père

L'archevêque de Paris sera démis de ses fonctions dès septembre prochain car "la cathédrale est la propriété de Dieu et l'État usurpe sa fonction de gardien pour opérer une contrefaçon de l'édifice et par là une profanation". Une rencontre Macron/Léon XIV est ainsi devenue "presque malsaine" a déclaré Mgr Giovanni Cesare Pagazzi