Michigan 2021: protocole Remdesivir et mort d'une femme enceinte

https://x.com/BetrayalProjCA/status/2016890413010047365





L'hôpital Trinity a administré du Remdesivir à ma fille Jessica, malgré son refus. Ils lui ont ligoté les mains lorsqu'elle luttait pour la vérité. Ils ont forcé la valve, ils ont enfoncé le tube dans sa gorge. Ils lui ont arraché le bébé du ventre. Ma fille a dit non de sa voix, elle a dit non de toutes ses forces — Une mère protégeant son enfant, dans l'hôpital Trinity qui l'a tuée sous ses yeux. -Julie Schlipp La mère de Jessica Une mère, un bébé et un système qui a choisi le profit plutôt que la vie

Regardez l'intégralité de l'interview de la mère de Jessica https://betrayalprojectusa.org/jessica-hallgren/ Jessica Hallgren avait 39 ans, était enceinte et profondément aimée. Épouse, mère et fille, elle portait la vie en elle lorsqu'elle est entrée dans un hôpital du Michigan fin novembre 2021, persuadée d'y recevoir des soins. Ce qui suivit fut tout autre chose : une trahison institutionnelle qui lui coûta la vie et brisa sa famille à jamais. Jessica s'est présentée aux urgences et à l'hôpital Trinity pour obtenir de l'aide alors qu'elle était enceinte, une situation parmi les plus vulnérables pour une femme, qui exige une vigilance accrue, des soins personnalisés et une protection maximale de la mère et de l'enfant.





Or, dès son admission le 30 novembre 2021, Jessica a été soumise à un protocole hospitalier rigide et incitatif qui ignorait sa grossesse, négligeait les alternatives plus sûres et privilégiait l'obéissance au détriment de sa conscience. Malgré l'existence de traitements sûrs et connus pour les femmes enceintes, la famille de Jessica a assisté, impuissante, au refus de l'hôpital de la prendre en charge précocement et de proposer des alternatives. Des médicaments dont l'innocuité était avérée ont été écartés, tandis que des traitements présentant des risques importants, notamment pour les femmes enceintes, étaient imposés comme « traitements standards ». Il ne s'agissait pas d'une décision médicale prise dans l'intérêt de Jessica, mais d'une décision protocolaire, motivée par des considérations financières et appliquée de manière institutionnelle. Jessica était isolée, privée de tout soutien au moment même où elle en avait le plus besoin.





Les inquiétudes de sa famille ont été balayées d'un revers de main. Leurs voix ont été étouffées. Comme tant d'autres familles à cette époque, ils se sont sentis impuissants, contraints d'assister, impuissants, à des décisions irréversibles prises concernant le corps de Jessica et son enfant à naître, sans consentement éclairé ni transparence. Au fil des jours, l'état de Jessica s'est dégradé, non pas à cause de la COVID-19, mais parce qu'on a préféré une prise en charge agressive et personnalisée plutôt que des soins attentifs et centrés sur la patiente. Une forte sédation a été mise en place, puis une ventilation assistée. Le même scénario que décrivent sans cesse les familles à travers le pays s'est répété ici : augmentation rapide de l'oxygénothérapie, administration de puissants sédatifs et privation progressive de la capacité de Jessica à respirer, à parler et à défendre ses droits ou ceux de son bébé. Jessica n'est jamais rentrée chez elle.





Le 14 décembre 2021, elle est décédée à l'hôpital. Son nouveau-né aurait connu sa mère. La perte est immense. Jessica laisse derrière elle un mari qui a perdu sa compagne et l'avenir qu'ils construisaient ensemble, et des enfants qui ont perdu leur mère. Aucun protocole ne permet de décrire le traumatisme lié à l'explication donnée à des enfants de l'absence de leur mère. Aucune politique hospitalière ne prend en compte le deuil à vie qui suit une mort qui aurait pu être évitée. Et aucune indemnité ne compense le coût humain supporté par cette famille. Julie Schlipp, la mère de Jessica, a courageusement partagé cette histoire, non par facilité, mais parce que le silence ne fait que protéger les systèmes responsables de ce préjudice. Son témoignage révèle la vérité : il ne s’agissait pas d’une tragédie inévitable.





C’était le résultat de choix délibérés, faits par une institution qui a refusé de considérer Jessica comme une femme enceinte ayant des besoins spécifiques, et l’a réduite à un simple cas de figure. Ce qui est arrivé à Jessica reflète une tendance plus générale observée dans tout le pays pendant la pandémie de COVID-19, caractérisée par :

•Refus d’un traitement précoce et individualisé

•Refus des alternatives plus sûres •Isolement forcé des patients

• Sédation profonde et ventilation prématurée

• Ignorer la grossesse, le consentement éclairé et la défense des droits des familles

• Des protocoles à incitation financière remplacent la médecine éthique





Il ne s'agit pas d'accidents. Il s'agit de violations flagrantes de la confiance et de l'humanité, perpétrées sous couvert de soins d'urgence. Betrayal Project USA a pour mission de faire en sorte que des histoires comme celle de Jessica ne soient jamais étouffées, ignorées ou oubliées. Notre organisation, dirigée par des victimes, est composée principalement de veuves, de veufs, de parents et de survivants ayant vécu des abus similaires.



